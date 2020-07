#BatteryGate : les consommateurs européens demandent une compensation financière

L'affaire ne date pas d'hier et pourtant plusieurs organisations européennes continuent de se battre pour obtenir une compensation financière à toutes les personnes qui se sont plaintes de voir les performances de leur iPhone bridées. L'histoire n'est pas terminée !

Décidément, Apple ne se débarrassera jamais de cette affaire qui date de plusieurs années ! La firme de Cupertino avait introduit dans le passé une fonction qui consistait à limiter les performances de l'iPhone quand la batterie était arrivée à un certain seuil de vieillesse. Partie sur de bonnes intentions pour prolonger la durée de vie de la batterie, Apple a admis par la suite ne pas avoir assez informé les utilisateurs qui ont été mécontents d'apprendre cela dans les médias. Une obsolescence programmée pure et dure d'après de nombreux consommateurs !



Suite à cette affaire qui a fait beaucoup de mal à l'image de l'entreprise, Apple s'était excusé et avait rectifié cela dans les mises à jour d'iOS qui suivirent. Aujourd'hui, la firme vous laisse le choix, soit continuer avec des performances au maximum et avoir une batterie qui risque de lâcher plus vite ou soit limiter les performances pour prolonger la durée de vie de votre batterie.

Suite à ce scandale, il y a eu de nombreuses poursuites judiciaires partout dans le monde et Apple s'est fait condamner à plusieurs reprises, la plus récente est en Italie où la firme californienne a essayé de faire appel sans succès...

Des groupes se sont également rassemblés pour attaquer Apple en justice, comme dans plusieurs pays européens où un ensemble de cinq organisations européennes de consommateurs demande à Apple une compensation financière, dans le cas contraire, ils s'engagent à déclencher des poursuites judiciaires.



iCulture qui relaie l'information explique :

Le groupe opère sous le nom d'Euroconsumers et se compose des Belges Test Achats, OCU (Espagne), Deco-Proteste (Portugal), AltroConsumo (Italie) et Proteste (Brésil). Ce dernier n'est pas européen, mais participe toujours.

L'objectif est de récupérer la somme de 60€ par utilisateur qui s'est "senti dupés" par la pratique du #BatteryGate.

Euroconsumers explique que Apple a volontairement fait de l'obsolescence programmée et que tout a été fait avec pleine conscience pour tromper les clients du monde entier.

Pourquoi attaquer Apple après tout ce temps ?

Cette remontée soudaine de l'affaire #BatteryGate fait suite au gouvernement français qui a définitivement réglé son dossier contre Apple. D'ailleurs, la France a infligé une amende de 25 millions d'euros au géant californien !

Selon iCulture, cette condamnation de la France a motivé les membres de Euroconsumers à demander eux aussi une compensation financière. Puisque si Apple s'est fait condamner dans plusieurs pays, c'est que la justice a reconnu à plusieurs reprises que la firme californienne était fautive.



Le groupe a mis une certaine pression à Apple, puisqu'après avoir envoyé deux lettres à l'Apple Park le 11 juin et 2 juillet (qui sont resté sans réponse pour l'instant), une procédure judiciaire s'engagera dès le 17 juillet.

Pour l'instant, le porte-parole d'Apple ne s'est pas exprimé.