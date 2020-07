Notre avis sur Flipr, l'assistant connecté pour piscine (test)

Medhi Naitmazi

S'ocuper d'une piscine n'est pas une mince affaire. Alors que l'été bas son plein, de nombreux propriétaires passent du temps à contrôler la qualité de l'eau au lieu d'en profiter. C'est là que Flipr entre en jeu. Nommé comme le dauphin de la série américaine des années 60, l'assistant connecté a pour vocation de remplacer les bandelettes de test qu'il faut tremper régulièrement dans son bassin pour surveiller le Ph, le niveau de chlore, l'alcalinité et autre indicateur de qualité.



Après quelques jours de tests en compagnie de Flipr dans l'Yonne, on peut dores et déjà dire que la mission est réussie.

Flipr : un produit français

Avant toute chose, il faut savoir que Flipr est un produit français né en 2015 dans la tête de Paul Costaseca qui rêvait alors d'un système de relève automatique pour entretenir sa piscine dans le sud de la France. Il a imaginé un appareil à immerger qui l'alerterait en cas de besoin d'entretien et qui lui dirait même exactement les actions à mener pour rétablir une qualité d'eau impeccable, le tout en consultant simplement son smartphone.

Flipr : comment ça marche ?

Une fois Flipr livré chez vous (on reparlera du prix plus tard), la mise en route est plutôt simple. Dans le coffret, vous avez votre appareil Flipr, un cache ajouré en plus, et deux fioles de PH.



La notice est simple, succincte et vous invite à télécharger l'application sur iPhone ou Android (via un QR Code ou en bas de l'article). Une fois cela fait, il faut lancer le processus d'appairage avec le smartphone. Après avoir créé un compte sur le service, on entre simplement le numéro de série de l'appareil.



Ensuite, c'est l'heure de l'étalonnage. Une étape cruciale qui va permettre à Flipr d'être le plus précis possible. Pour cela, on commence par dévisser Flipr, on vide le liquide qui se trouve dans la partie basse, puis on rempli cette dernière avec la fiole bleue (Ph 7, neutre). L'application demande alors à lancer la première étape d'analyse. A la fin, on vide le liquide et on recommence avec la fiole rouge (Ph 4, acide) afin de terminer l'étalonnage. Au bout de quelques minutes, Flipr est prêt. Enfin presque. Il ne reste plus qu'à utiliser votre dernière bandelette. Oui, c'est le concept de Flipr, remplacer les bandelettes de test. On trempe une dernière fois son bout de papier dans l'eau et on reporte les informations (en cochant les cases de couleurs) sur l'app.

Voilà, il ne reste plus qu'à visser la partie ajourée à votre Flipr et à le mettre à l'eau.



Dorénavant, vous n'aurez qu'à lancer l'app Flipr pour contrôler le Ph de l'eau ainsi que le niveau de chlore (ou brome ou sel selon votre traitement). Mais Flipr en fait bien plus.

Les fonctionnalités de Flipr

Si le contrôle de l'eau est un vrai avantage avec des relevés précis et réguliers (jusqu'à 20 par jour et 90% plus précis que les bandelettes), Flipr apporte également d'autres fonctionnalités intéressantes.



Commençons par les alertes qui constituent une aide non négligeable puisque sans ouvrir l'app quotidiennement, Flipr vous prévient quand le niveau de Ph est mauvais (trop haut ou trop bas), quand la température baisse par exemple. Il est d'ailleurs possible de choisir ses propres seuils dans le mode Expert.

Mais Flipr ne se contente pas de faire les relevés pour vous à la demande ou en avance, l'appareil vous propose aussi les solutions pour remonter le Ph, assainir l'eau, etc. A chaque fois, il vous recommande d'ajouter une certaine quantité de produits, notamment si vous avez renseigné vos propres stocks. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu "Produits" et de scanner vos codes barre. Chaque produit est alors reconnu et il suffit d'indiquer la quantité restante pour qu'il puisse gérer vos stocks et vous dire combien de pastilles mettre par exemple. C'est très pratique pour le chlore, le chlore choc, le stabilisateur ou encore le niveau du PH.



Autre avantage, les données contextuelles comme la température du bassin, la température de l'air, l'indice UV ou encore les alertes météo. Flipr affiche une bonne partie des informations sur l'accueil et possède même une partie prédiction qui calcule l'évolution des données importantes sur les jours à venir en fonction des données récoltées et de la météo à venir.



Enfin, le carnet d'entretien intégré est une bonne idée. Il répertorie les évènements comme l'ajout de produit au stock, l'utilisation d'un produit dans le bassin, le nettoyage du bassin, etc. Certains sont à rentrer à la main, en quelques secondes, mais cela permet d'avoir un suivi rigoureux.

Flipr est donc un produit complet, notamment grâce à l'application éponyme, qui permet de gagner un temps précieux tout au long de l'année. Et si vous êtes un adepte de la domotique, il est possible de le connecter à Alexa par exemple ou à Google Home.



Voici la liste des fonctions de Flipr :

Mesures : pH, Désinfectant, Température de l’eau

Météo, Température Air, Indice UV et Prédiction

Actualisation des données automatique et à distance, jusqu’à 20 actualisations automatiques / jour

Notifications iOS et Android

Alertes qualité de l’eau, filtration et météo

Compatible Alexa et Google Home

Conseils d’entretien personnalisés et dosages précis

Flipr Predict et historique

Personnalisation des seuils d’entretien

Compatible avec Flipr Hub

Flipr : un coût et des économies

Pour terminer sur ce test de Flipr, il faut bien évidemment parler du prix. Bien évidemment, Flipr n'est pas gratuit et coûte même un certain prix. Mais avant d'évoquer cela, il faut savoir qu'un appareil comme celui-ci permet de réaliser de belles économies sur la durée. Il y a trois postes sur lesquels Flipr agit dans le bon sens grâce à ses relevés.



Premièrement, la quantité de produits utilisée. Comme l'assistant nous donne les doses exactes pour garder une eau saine et claire, on ne gâche plus de chlore, de sel ou autre brome.



Deuxièmement, l'eau. Oui, en gardant une eau parfaitement propre, les vidanges nécessaires sont moins fréquentes et du coup, les remplissages se font également plus rares.



Enfin troisièmement, avec ses conseils sur la filtration, on peut également réaliser une économie d'électricité en faisant tourner la machinerie juste ce qu'il faut;



Selon les retours de plus de 7000 clients en quatre ans, la société CTAC-TECH qui commercialise ce produit annonce une économie moyenne de 27% sur le budget piscine. Un budget qui est d'environ 600€ après le premier remplissage d'après guide-piscine.



Du coup, en faisant économiser près de 200€ par an, Flipr parait tout de suite moins cher. Il existe deux formules dont une justement à 199€ :

Flipr Start à 199€

Flipr Start Max à 349€

La première offre est donc bien moins chère mais ne comprend pas toutes les fonctionnalités. En effet, elle ne dispose pas de tous les raffinements, mais peut les intégrer à la demande via un abonnement. C'est donc un surplus de 4,99€ par mois qui nous parait trop élevé, surtout sur la durée.



A notre avis, la meilleure formule est le Flipr Star Max qui, bien que plus chère, permet de profiter de toutes les fonctionnalités à vie. C'est un peu élevé mais rentable sur la durée (si le matériel est fiable sur la durée). On aurait aimé une version de base avec un abonnement moins cher.



On parle de plusieurs éléments clés qui facilitent l'entretien :

Actualisation automatique et à distance soit avec Sigfox (jusqu'à 20 mesures par jour (1)), soit en Wifi avec l'accessoire Wifi Connect (vendu séparément)

Notifications sur smartphone

Alertes qualité de l’eau, avec dosages précis et utilisations équipements

Alertes Météo et recommandations d'actions sur le bassin

Alertes temps de fonctionnement optimal de la pompe de filtration

Alertes stocks produits

Accès aux données brutes pH, Redox, température

Personnalisation des seuls d'alertes : pH élevé, pH faible, Redox, Température faible

Historique des relevées et prédictions Flipr Predict

Compatible Alexa et Google Home

Compatible avec Flipr Hub

Sinon, si vous n'avez pas 349€ à mettre dans un assistant, alors le Flipr Start seul peut très bien suffire, à condition de savoir ce qu'il propose :

Taux de pH

Niveau de désinfectant (mesure Redox) compatible ave traitement Chlore, Brome ou sel

Température eau

Température air

Météo

Alerte gel

Partage de la température de l'eau

Actualisation des données manuelle, jusqu’à 20 actualisations / jour en Bluetooth

Notre avis sur "Flipr" ( CTAC-TECH )

La note 4,5 / 5

N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, et votre expérience si vous avez déjà réalisé l'entretien d'une piscine.



