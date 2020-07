eFootball PES 2020 : un évènement spécial pour le mode de jeu EURO 2020

Il y a 52 min (Màj il y a 51 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Doit-on encore présenter l'excellent eFootball PES 2020 (v4.6.0, 1,6 Go, iOS 10.0) ? Le jeu de simulation de football de Konami a fait ses marques sur nos consoles, mais également sur nos mobiles depuis quelques années.



Il faut savoir que le studio a obtenu les droits pour l'EURO 2020, malheureusement reporté à 2021 à cause du coronavirus. Cependant, les développeurs souhaitent tout de même marquer le coup en proposant un évènement spécial aux joueurs.

eFootball PES 2020 va célébrer l'EURO 2020

Baptisé « Matchday UEFA EURO 2020™ », le nouveau mode de jeu sera accessible entre le 13 juillet et 23 août sur consoles et mobiles.



Le mode de jeu s’inspirera du planning de la compétition originale et verra jusqu’à trois matchs par jour se jouer sur le mode en ligne Matchday. Les joueurs participants sélectionneront une équipe nationale et leurs performances individuelles détermineront le vainqueur de chaque rencontre, qui progressera ensuite jusqu’aux huitièmes de finale et au-delà.



D'autres évènements auront lieu dans les prochains jours :

Campagne de connexion spéciale : du 6 au 27 juillet / du 9 au 27 juillet

Campagne de prédiction du vainqueur du Matchday UEFA Euro 2020™ : à partir du 11 août

Joueurs de la semaine – UEFA EURO 2020™ : à partir de début août

Sélection d’Équipes Nationales (Joueurs en vue) : du 6 au 23 juillet

LÉGENDES – Équipes Nationales Européennes : du 9 au 27 juillet

Télécharger le jeu gratuit eFootball PES 2020