Le Pixel 5 se montre en photos et vidéo

Il y a 5 heures

Alban Martin

3

Même si les rumeurs sont toutes tournées vers les différents iPhone 12, le Pixel de prochaine génération de Google commence à faire parler de lui. Cette fois, le Pixel 5 prend forme suite à la fuite de fichiers CAD grâce à @xleaks7. L'appareil sera lancé à l'automne avec notamment une grosse évolution de l'appareil photo, et un design reconduit.

Design du Google Pixel 5

Le Pixel 5 est le plus petit et le plus compact des téléphones phares de Google pour 2020. Le Pixel 5 mesurera environ 144,6 mm de long, 70,4 mm de large et 8 mm d'épaisseur. L'épaisseur atteindra 9,5 mm si vous incluez la bosse de la caméra à l'arrière. Cela rend le Pixel 5 similaire en termes de dimensions à l'iPhone 11 Pro et légèrement plus petit que l'iPhone 11.

Le design ressemble beaucoup à Google Pixel 4, alors que le Pixel 4a XL semble avoir été annulé.



Le capteur d'empreintes digitales a migré à l'arrière, lieu où l'on retrouve un module carré qui englobe les caméras. Vous pouvez voir le port USB Type-C en bas du téléphone, avec les grilles de haut-parleurs particulières. Autre point intéressant, l'avant et l'arrière seraient faits de matériaux différents. Le Pixel 5 aura probablement des côtés en aluminium et un dos en verre.

Fiche technique du Google Pixel 5

Des fuites et des rumeurs antérieures ont déclaré que le Pixel 5 fonctionnerait sur un chipset Snapdragon 765 de Qualcomm. L'appareil est censé avoir un écran OLED de 5,78 pouces et une résolution QHD. Ici il est impossible de confirmer ou non ces informations.



Google travaille toujours sur les caméras, et devrait greffer deux appareils photo à l'arrière, ainsi que le module flash et un appareil photo perforé à l'avant.



Les appareils photo ont toujours été un aspect fort des téléphones Google Pixel. On s'attend à une grosse évolution du côté de l'IA et des capteurs.

Date de sortie et prix du Pixel 5

Google lance généralement les smartphones Pixel entre août et octobre, et malgré le coronavirus, les délais devraient être respectés pour contrer un maximum l'iPhone 12. On imagine qu'un Pixel 5 XL pourrait l'accompagner.



Quant aux prix, il ne faut pas espérer un tarif inférieur. Elle semble déjà loin la bonne équipe du Nexus 5...



Source