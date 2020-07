Vidéo : Qu'est-ce que donne iOS 14 sur l'iPhone 6S ?

Julien Russo

Même si l'iPhone 6S a été présenté en septembre 2015, presque cinq années ont passé et Apple continue à mettre à jour son iPhone. Un fait très rare chez la concurrence qui n'attend pas cinq ans pour abandonner ses anciens modèles. Découvrez si installer iOS 14 est une bonne idée… ou non !

iOS 14 tourne bien sur iPhone 6S

Si Apple propose iOS 14 sur iPhone 6S c'est que la firme de Cupertino est persuadée que le processeur A9 avec 2 Go de mémoire vive est largement nécessaire pour supporter ce nouvel OS.

Si l'iPhone n'est pas aussi "fluide" qu'iOS 14 sur iPhone 11, la mise à jour semble bien s'intégrer sur l'iPhone 6S comme le démontre une vidéo du YouTuber Brandon Butch.

Plusieurs fonctionnalités populaires d'iOS 14 sont testées comme App Library ou encore les widgets sur la page d'accueil.

Malgré que cela soit une bêta, il n'y a pas de gros ralentissements qui sont constatés dans la vidéo.



Quelques points faibles sont quand même à noter. Installer iOS 14 sur l'iPhone 6S, ce n'est pas l'idée du siècle pour avoir de la batterie toute la journée ! Comme le montre la vidéo, l'OS a tendance à tirer l'autonomie vers le bas, ce qui obligera les utilisateurs qui installeront iOS 14 à investir dans une batterie externe. De plus, comme c'est un iPhone assez ancien, la capacité maximale de la batterie ne doit plus être au top de sa forme, un autre point faible qui ne match pas avec iOS 14.

Les derniers inconvénients de l'OS 2020 sur l'iPhone 6S, ce sont quelques lenteurs sur l'ouverture de certaines applications.

Le clavier par défaut rencontre aussi quelque petit ralentissement !



Il faut prendre en compte que pour l'instant nous sommes sur une bêta qui n'est ouverte que pour les développeurs. Dans les prochaines semaines, la bêta devrait s'ouvrir au public et d'autres mises à jour seront disponibles avant la version finale qui arrivera début septembre.

La vidéo se compose en plusieurs parties :

Conclusion du test

Si vous souhaitez absolument bénéficier des nouveautés d'iOS 14, vous pouvez installer la mise à jour sur votre iPhone 6S. Après tout, on peut se dire que si Apple propose l'OS sur cette génération, c'est qu'elle considère que celui-ci peut maintenir un fonctionnement normal avec iOS 14.

Bien sûr, il faudra s'attendre à quelques petites lenteurs, puisque l'iPhone 6S n'est plus tout jeune, surtout que vous l'utilisez probablement depuis pas mal de temps.



Dans le cas où vous préférez préserver votre autonomie et garder un iPhone totalement fluide, nous vous conseillons d'abandonner l'idée d'installer iOS 14 à la rentrée.

Pour l'instant, il reste assez difficile d'avoir un avis totalement fiable, puisque nous jugeons à partir d'une version bêta, qui en plus est la bêta 1. Il sera intéressant de suivre de près l'évolution des bêtas d'iOS 14 sur l'iPhone 6S.