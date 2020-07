Apple TV+ : un accord avec la Fondation Maurice Sendak pour du contenu enfants

Le récent service de streaming de la Pomme, Apple TV+, peine à attirer de nouveaux utilisateurs, mais continue de signer des accords pour la production de nouveaux contenus dans le but d'inverser la donne.



Cette fois, c'est avec la Fondation Maurice Sendak que Cupertino s'est engagé dans le but de produire du nouveau contenu pour enfants.

Apple TV+ boucle un accord avec la Fondation Maurice Sendak

Pour ceux qui ne connaitraient pas Maurice Sendak, on parle notamment d'un auteur et illustrateur spécialisé dans la littérature enfance et jeunesse. Il a notamment donné naissance à Max et les maximonstres ou encore Cuisine de nuit.



L'homme est décédé en 2012 et, depuis, une Fondation en son nom a été créée : c'est avec elle, et plus particulièrement Arthur Yorinks, collaborateur de longue date de Sendak, qu'Apple travaillera sur du nouveau contenu pour Apple TV+.



On parle notamment d'une adaptation de Max et les maximonstres, qui a déjà eu le droit à plusieurs passages sur nos grands écrans. Reste désormais à savoir ce qu'Apple a en tête pour cette création, même si on imagine qu'elle prendra la forme d'une série.



Apple n'a pas discuté publiquement des chiffres du partenariat avec la Fondation Maurice Sendak.



