Apple TV+ : Après son coup de gueule, Tom Hanks change complètement de propos

On vous racontait hier que Tom Hanks était triste à l'idée que le film Greyhound (dont il est l'acteur principal) sorte sur Apple TV+ plutôt qu'au cinéma. Visiblement les propos n'ont pas plu à la firme de Cupertino, qui semble avoir repris l'acteur en coulisse puisque celui-ci tient des propos complètement différents 24 heures après...

Un coup de pression ?

Suite à la fermeture des cinémas à cause de la propagation du Covid-19, plusieurs films ont été repoussés à la fin de l'année ou vendus à des plateformes de streaming.

Ça a été le cas avec Greyhound, le film de Sony Pictures où Tom Hanks incarne un capitaine qui a une mission très spéciale.

L'entreprise a vendu les droits à Apple pour un total estimé à 70 millions de dollars. C'était ici un moyen simple et efficace de rentabilisé le film en pleine période compliquée pour l'univers cinématographique.

Immédiatement, quand Tom Hanks a appris la nouvelle, il s'est dit déçu que le film pour lequel il a tant donné sorte sur Apple TV+ plutôt qu'au cinéma. De plus, l'acteur a critiqué l'image et le son où il avait remarqué une différence par rapport à la version originale qu'il avait pu visionner une fois le tournage définitivement terminé.

Seulement 24 heures après ses confidences au média Guardian, Tom Hanks est revenu sur ses propos dans une récente interview. Son discours n'est plus du tout le même, on dirait presque que c'est Apple qui parle à sa place...

Voici sa rectification :

Je suis vraiment ravi qu'Apple TV + permette à tout le monde de voir Greyhound… C'est un cadeau magnifique qui nous est arrivé parce que COVID-19 a fait quelque chose de déchirant pour nous tous: il a fermé les cinémas.

Il n'y a personne qui n'aime pas aller voir un bon film avec 800 personnes et sortir avec quelque chose en commun. À part cela, Apple a sauvé la situation pour nous. Nous avions un magnifique film qui n'allait pas être vu.

Apple est un service de streaming bienveillant à tous points de vue.

Un discours bien plus positif que le précédent !

Pour rappel, Greyhound sera disponible sur Apple TV+ dès le 10 juillet prochain. Apple a acquis les droits exclusifs de cette production à gros budget.

Les faits s'inspirent d'événements réels qui retracent l'histoire du capitaine Ernest Krause (Tom Hanks). Celui-ci dirige un convoi de navires alliés transportant des milliers de soldats à travers les eaux dangereuses du "Black Pit" jusqu'aux lignes de front de la Seconde Guerre mondiale. Sans protection aérienne pendant 5 jours, le capitaine et son convoi doivent affronter les U-boots nazis ennemis environnants afin de donner aux alliés une chance de gagner la guerre.



