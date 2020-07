Les États-Unis envisagent de bannir TikTok et d'autres apps chinoises

Quel coup dur ce serait pour TikTok et pour ses millions d'utilisateurs américains... Le gouvernement des États-Unis envisagerait d'interdire le réseau social et d'autres applications similaires chinoises.



C'est en tout cas ce que déclare le secrétaire d’État, Mike Pompeo, lors d'un entretien avec Fox News, garantissant que la Maison Blanche pense à cette possibilité.

L'application TikTok bientôt supprimée des États-Unis ?

Avec cette possible décision, Pompeo précise que les États-Unis veulent protéger son infrastructure de télécommunications et faire le meilleur choix en ce qui concerne les smartphones et le contenu…

Washington mène une campagne contre les entreprises technologiques chinoises. Huawei en particulier a été dans la ligne de mire. Les États-Unis affirment que l'équipement Huawei pourrait être utilisé pour l'espionnage par Pékin et que les données des utilisateurs pourraient être compromises. Huawei a nié à plusieurs reprises ces allégations.

Le problème, c'est que Washington craint que la plateforme censure le contenu et que les données soient accessibles à Pékin. TikTok insiste sur le fait que les données des utilisateurs américains sont stockées aux États-Unis, avec une sauvegarde à Singapour, et qu'il n'a jamais fourni de données au gouvernement chinois.



Lorsqu'on lui demande si les Américains doivent télécharger l'application TikTok, ce dernier rétorque "seulement si vous voulez que vos informations privées soient entre les mains du Parti communiste chinois".



