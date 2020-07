L'interface TV de la Freebox bientôt en application Android TV ?

En début de semaine, nous avons eu le droit à la présentation de la nouvelle Freebox Pop contenant deux box dont l'une n'est autre qu'un lecteur multimédia. Seulement, pour faire les choses bien, Free a fait le choix de développer une nouvelle interface en interne nommée Oqee pour un résultat convaincant. Nos confrères de Frandroid ont eu le droit à une entrevue avec le créateur de Free suite à cette annonce et il explique que l'interface TV pourrait être dématérialisée. Pour ce faire, Free développera une application Android TV pour pouvoir proposer le play sur des télévisions. Seul bémol, pour le moment on ne parle pas d'arrivée sur tvOS, webOS ou encore Tizen. Il faut dire que ce choix est logique, étant donné que l'interface est proposée grâce à la plateforme TV de Google. Reste désormais à connaitre la date d'arrivée ! Source

