iOS 14 : comment va-t-on changer les apps par défaut Mail et Safari

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

3

Parmi les nouveautés d’iOS 14 et d’iPadOS 14, certaines petites évolutions évoquées par Apple sont très attendues. On pense notamment à l’option qui permettra aux utilisateurs de modifier leurs applications de messagerie et de navigateur Web par défaut. Cependant, la fonctionnalité n'est pas encore disponible dans les versions bêta actuelles pour développeurs. En effet, aucune trace de celle-ci dans iOS 14 bêta 2 sortie hier soir, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’y est pas.

Le changement des apps par défaut se fait attendre chez Apple

Comme pour le choix du service par défaut sur le HomePod, Apple a peut-être déjà mis en place la solution mais aucune app n’est encore compatible.



Sur la base de ce que fait la firme sur MacOS et de ses habitudes, on peut facilement imaginer comment l'option de choix des applicationsi par défaut pourrait fonctionner sur iPhone et iPad dans iOS 14.



Apple avait rapidement présenté sa nouveauté en la glissant dans un slide lors de la WWDC, chose qu’on vous avait partagé en premier en France. Longtemps réticente à faire ce genre de compromis, la firme fait désormais des efforts pour apaiser les craintes antitrust face à la pression croissante aux États-Unis et dans le monde.



Jusqu'à présent, Apple a autorisé les utilisateurs d'iPhone et d'iPad à modifier le compte par défaut utilisé par l'application Mail intégrée, de même pour le moteur de recherche par défaut dans Safari. Mais iOS 14 marquera la première fois que les utilisateurs pourront définir une application tierce comme application par défaut pour leur messagerie et leur navigateur Web.



Cela signifie que des tâches dans le système d'exploitation déclencheront des applications tierces comme Chrome, Firefox, DuckDuckGo, Outlook, Spark et compagnie lors de la composition de nouveaux e-mails et de l'ouverture de liens en lieu et place des applications Mail et Safari par défaut.



Voilà comment Apple décrit la fonction pour définir les applications de messagerie et de navigateur par défaut :

Définissez un navigateur Web et une application de messagerie par défaut qui se lancent lorsque vous cliquez sur un lien ou que vous souhaitez composer un nouveau message électronique.



C’est succinct et cela laisse encore le doute sur l’implémentation. Le plus simple serait de voir un switch « par défaut » dans les paramètres iOS de chaque application spécifique et éligible.



Sinon, Apple pourrait ajouter une entrée spéciale « applications par défaut » dans les réglages généraux avec deux catégories pour l’instant mais certainement d’autres à l’avenir comme l’appareil photo ou le GPS.

Reste à savoir quand Apple lancera-t-elle l'option de modification des applications de messagerie et Web par défaut dans iOS 14. Et également, est-ce que les apps devront être mises à jour avec un bout de code spécifique. En tout cas, elles devront avoir une permission accordée par Apple.



Nous mettrons l’article à jour en conséquence lors de sa sortie.



Espérons que cette nouveauté arrive rapidement et non pas avec iOS 14.1 ou iOS 14.2 comme ce fut le cas pour Deep Fusion et les dossiers iCloud Drive l’an dernier.



Est-ce une fonction que vous attendez ?