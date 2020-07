Les réparateurs indépendants d'iPhone en Europe vont recevoir les pièces d'origine d'Apple

Julien Russo

C'est ce qu'on appelle une belle évolution dans l'univers de la réparation des produits Apple. La firme californienne vient d'annoncer dans un communiqué que l'ensemble des réparateurs indépendants qui réparent les iPhone vont pouvoir bénéficier des pièces d'origine. Tout sera directement fourni par Apple !

Les entreprises de toutes tailles sont concernées

Que vous soyez une petite ou grande entreprise, vous allez pouvoir vous inscrire au programme dédié d'Apple qui permet de récupérer les pièces d'origine.

Initialement lancé en automne dernier aux États-Unis, le programme a très vite rencontré un joli succès, puisque ce sont pas moins de 140 entreprises de réparation indépendante américaine qui se sont jointes à Apple pour participer à ce nouveau projet.

Cela a permis de proposer 700 nouveaux sites américains accessibles aux clients.

La bonne nouvelle du jour, c'est que quasiment un an après, les entreprises canadiennes et européennes peuvent rejoindre elles aussi le programme et récupérer des pièces d'origines pour les réparations des clients.

Jeff Williams le directeur des opérations d'Apple a expliqué :

Nous sommes ravis d'étendre notre programme de réparation indépendant à d'autres sites aux États-Unis et à des entreprises en Europe et au Canada. Lorsqu'un client a besoin d'une réparation, nous voulons qu'il dispose d'une gamme d'options qui non seulement répondent à ses besoins, mais qui garantissent également la sécurité et la qualité afin que son iPhone puisse être utilisé le plus longtemps possible.

Quand une entreprise s'inscrit dans le programme d'Apple, elle n'a pas accès qu'aux pièces d'origines, il y a bien plus derrière.

La firme de Cupertino propose aussi :

Des outils

Des manuels officiels de réparation (comme ceux en Apple Store)

(comme ceux en Apple Store) Une formation gratuite

Apple affirme dans son communiqué :

Après un lancement réussi aux États-Unis, les ateliers de réparation indépendants de 32 pays d'Europe et du Canada peuvent désormais participer au programme de fournisseurs de réparation indépendants d'Apple. L'adhésion est gratuite et la formation est gratuite pour les nouvelles entreprises.

Les entreprises doivent avoir un technicien certifié Apple qui peut effectuer les réparations pour pouvoir bénéficier du programme.

Si vous souhaite rejoindre le programme, il suffit de vous rendre sur cette page : support.apple.com/irp-program et d'y apporter toutes les informations nécessaires qui sont demandées par la firme californienne.



Ce type de programme est avantageux à la fois pour les réparateurs, puisqu'ils peuvent apporter des pièces de meilleures qualités pour leurs clients, mais il l'est aussi pour Apple, puisque les réparateurs se réapprovisionnent directement auprès de l'entreprise (ce qui génère des revenus supplémentaires). De plus, Apple a toujours préféré que les clients passent en Apple Store pour les réparations, comme il n'est pas possible de "tout contrôler" comme le voudrait la firme, elle s'allie donc avec les réparateurs indépendants pour apporter les pièces originales qui prolongeront la durée de vie des iPhone.