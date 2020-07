Samsung aurait décidé de faire comme Apple : retirer le chargeur dans la boite de ses Galaxy !

C'est une tendance qui commence à faire peur... Après les multiples rumeurs qui affirment que les iPhone 12 seront proposés sans les EarPods et sans le chargeur (qui seront à acheter en supplément), du côté de Samsung on retrouve exactement les mêmes indiscrétions qui enflamment les sites spécialisés dans l'actualité de la firme sud-coréenne.

Plus de chargeur et plus d'écouteurs

On sent déjà les clients acheter les derniers iPhone et derniers Galaxy et ne pas pouvoir le recharger parce qu'ils ont oublié d'acheter le chargeur en supplément.

D'après les explications du média ETNews, Samsung aurait pour ambition de supprimer le chargeur de ses futures générations de Galaxy. Il n'est pas précisé à partir de quand cela se mettra en place et ni les appareils qui seront concernés. Il se pourrait que le Galaxy Fold 2, le Note 20 et le Z Flip qui doivent être présentés le 5 août soient concernés par ce retrait.

La raison serait exactement la même que Apple.

D'après le média coréen qui relaie l'information, Samsung voudrait à la fois faire des économies sur le prix final de ses produits (qui augmente à la fabrication à cause du modem 5G), mais aussi pour protéger la planète. En effet, Apple comme Samsung ont remarqué avec un certain recul qu'il était ridicule de proposer chaque année un nouveau chargeur dans la boite. Pourquoi ? Parce que la majorité des clients possèdent toujours le chargeur de l'ancienne génération de leur smartphone.

Bien sûr, pour ceux qui vendent leur appareil avec le chargeur, il sera toujours possible d'acheter le chargeur en supplément, lors de l'achat ! À voir si celui-ci sera au même prix que si vous l'achetiez seul, une chose est sûre, c'est qu'il est probable que nous obtenions le nouveau chargeur à un tarif préférentiel que ça soit chez Apple et Samsung.