Back to School 2020 : des AirPods gratuits aussi en France

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Comme chaque année avant la rentrée scolaire, Apple lance une opération spéciale à destination des étudiants. La "Back to School" 2020 conserve le même format, à savoir avec une réduction de 10% sur les produits, 20% sur l’Apple Care+ et un cadeau. Mais comme vu le 15 juin dernier, le cadeau n’est plus un casque Beats. A la place, la firme offre des AirPods, et c’est désormais valable en France.

Une paire d'AirPods 2 offerte pour l'achat d'un Mac ou iPad

Après un premier départ aux USA et au Canada, l’offre Back to School 2020 débarque donc en Europe, dans certains pays d’Asie, au Moyen-Orient et au Mexique. Les étudiants qui achèteront un produit Apple (Mac ou iPad) recevront gratuitement des AirPods 2.

Achetez un Mac ou un iPad au tarif étudiant, repartez avec des AirPods. Et profitez d’offres sur les accessoires et de -20 % sur AppleCare+.

Comme d’habitude, lors de l’achat en ligne, une vérification du statut étudiant est effectuée via le service UNiDAYS.

Il s’agit d’un cadeau à 179€ (hors promotion). Pour mémoire, les AirPods 2 proposent la puce H1 qui permet d’avoir, entre autre, Siri sans les mains. Si vous vouliez les AirPods Pro, c’est possible mais il faudra payer 100€, soit la différence.



Pour en profiter, rendez-vous sur l’Apple Store Éducation en France, mais aussi en Belgique, Suisse et autre pays européen.



