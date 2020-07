Brevet : la fin des écrans "brûlés" sur Apple Watch ?

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Nouveau brevet déposé par Apple, à propos de ses futures montres. La firme propose des cadrans d'Apple Watch toujours actifs en modifiant l'affichage afin d'éviter la rémanence de l'écran et donc les traces irréversibles.



L'Apple Watch a beau être ultra-moderne, elle est sujette à un problème qui accable la plupart des écrans actuels et ceux d'il y a 30 ans. Quand l'image reste fixe, elle peut laisser des marques pour toujours.



L'Apple Watch 6 avec un écran en mouvement ?

Le brevet intitulé «Electronic Devices With Display Burn-in Mitigation» et numéroté 20200218204, détaille les étapes qu'Apple a conçues pour éviter le problème. Il est probable qu'au moins certaines d'entre elles soient déjà présents dans l'Apple Watch Series 5, si ce n'est des modèles antérieurs, mais c'est la première fois que des solutions sont présentées.



"Le rodage peut se produire lorsqu'une image statique est affichée sur un écran pendant une période prolongée", explique le brevet. "Cela peut provoquer une usure inégale sur les pixels de l'écran. Si vous n'y prenez pas garde, les effets de brûlure peuvent entraîner la création d'images fantômes indésirables sur un écran."



En théorie, cela pourrait affecter les iPhones ou iPads qui affichent les mêmes icônes d'application au même endroit. Cependant, ces appareils se mettent en veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Mais du côté de l'Apple Watch 5, elle est désormais capable d'afficher certains éléments tout le temps, et donc d'augmenter considérablement le risque de burn-in.

Une image de cadran de montre sur l'écran peut contenir des éléments tels que des aiguilles, des indices et des complications. Pour réduire le risque de rodage des éléments du cadran de la montre, les circuits de commande du dispositif électronique peuvent imposer des contraintes aux attributs des éléments du cadran tels que la luminance de crête, la couleur, la forme et le style.

Le brevet consiste donc à atténuer électroniquement le problème en équilibrant ce qu'il appelle le «temps de séjour», le temps qu'un utilisateur passe réellement à regarder un écran et en réduisant l'intensité de cet affichage.



La proposition d'Apple est donc de faire en sorte que l'Apple Watch ajuste la position et l'affichage à l'écran des éléments fixes pour répartir l'usure des pixels.



Encore un petit détail qui montre comment Apple prend soin de ses appareils et de ses clients.



