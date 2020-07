Crash Bandicoot On the Run : le runner signé King arrive sur iOS

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Quelle belle nouvelle ! En février dernier, nous apprenions le développement d'un jeu mobile autour de l'univers de Crash Bandicoot, sans savoir quand ce dernier verrait le jour sur iOS.



Car oui, Crash Bandicoot: On the Run, c'est son nom, est déjà disponible sur Android depuis avril en soft-launch, permettant d'avoir un aperçu du runner. Mais, hier, un tweet a ravivé la flamme de l'espoir d'une publication prochaine sur l'App Store et le Play Store

Crash Bandicoot: On the Run arrive sur iOS et Android

Alors oui, ce n'est pas grand-chose, mais on imagine que les développeurs de King teasent une arrivée prochaine du jeu dans le monde entier au travers de cette petite vidéo.



Disponible sur Android en Malaisie pour une poignée de joueurs, on a découvert un runner en free-to-play mettant en scène Crash et sa sœur Coco pour faire face à l'infâme docteur Neo Cortex.



Outre courir au travers plusieurs niveaux connus de l'univers, les développeurs ont ajouté un côté gestion avec une base à améliorer et la possibilité de se créer un arsenal avec des sérums, bombes et même des fusils à rayons.



On a hâte !