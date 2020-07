Mercedes présente sa nouvelle Classe S avec 5 écrans et AR-HUD

Corentin Ruffin

Quand on parle de Mercedes-Benz, on a souvent l'image de la Classe S qui nous revient en tête, modèle mythique du constructeur allemand.



Il faut savoir qu'en septembre prochain, la firme présentera la nouvelle version 2021 de cette dernière, très attendue par les clients et aficionados.



Il faut dire que l'on parle de l'un des modèles les plus luxueux du groupe, et qu'une nouvelle fois, le constructeur va nous épater...

La Classe S 2021 allie luxe et technologie

Alors qu'elle n'est pas encore présentée officiellement, Mercedes-Benz joue avec la patience des amateurs de voitures en divulguant certaines technologies présentes au sein de la future voiture.



Le but principal des ingénieurs ? Supprimer un maximum de boutons dans l'habitacle, avec succès, puisque 27 de ces derniers ont disparu au profit d'un écran OLED incurvé qui servira de panneau de commandes.



Il travaillera en binôme avec un second écran 3D, placé devant le conducteur, mais ce n'est pas tout... Trois autres écrans pourront être demandés pour les passagers, permettant un divertissement pendant les trajets.



Pour aller encore plus loin, Mercedes inaugure l'affichage tête haute en réalité augmentée (AR-HUD) qui indiquera, via des projections sur le pare-brise, la direction à prendre ou encore la vitesse maximale.



Une voiture totalement intelligente, capable de répondre à la voix de ses passagers et de les comprendre grâce à MBUX Interior Assist permettant notamment de détecter le mouvement des mains du pilote et de ses accompagnateurs pour anticiper leurs intentions (ouvrir le toit, chercher un objet à l'arrière et donc allumer automatiquement le plafonnier).



Vivement septembre...



