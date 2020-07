Audi Q4 Sportback e-tron : les infos du SUV électrique aux anneaux

Alban Martin

Après un premier SUV 100% électrique, le e-tron, Audi présente un Q4 Sportback e-tron concept qui reprend les lignes du concept Q4 dévoilé en mars 2019. Il s'agit d'un véhicule plus petit que le e-tron qui vient de passer en version S, un peu moins puissant mais aussi autonome.

Un Q4 Sportback plus sportif

Le SUV zéro émission milieu de gamme de chez Audi n'est encore qu'un concept mais est doté de spécifications précises, signe d'une sortie prochaine. Avec ses 4,60m de long (pour 1,90m de large, 1,60m de haut et 2,77m d'empattement), le Q4 Sportback e-tron concept est basé sur la plateforme d’électrification modulaire MEB, mais avec le style et le gabarit du Q4.



Les éléments distinctifs de la marque sont présents avec la calandre octogonale, des entrées d'air géantes à l'avant, des phares LED défilés et une bande lumineuse à l'arrière, entre les feux. Et l'appellation Sportback apporte une ligne de toit fuyante. On remarquera que la poupe est plus massive que les précédents modèles.



A bord, si tous les boutons physiques ont disparu ou presque, on retrouve la même planche de bord et la même console centrale flottante que sur le Q4 e-tron. Ici, le grand écran central tactile de 12,3 pouces est associé à un combiné d'instrumentation numérique et à un affichage tête haute grand format avec option réalité augmentée, comme chez Mercedes.

306 ch et 450 km d'autonomie

Côté performances, le SUV coupé conserve les deux moteurs électriques du grand frère avec 102 ch à l'avant et 204 ch à l'arrière (transmission intégrale e-quattro) pour une puissance combinée de 306 ch. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6,3 secondes et la vitesse max est plafonnée à 180 km/h. Pour nourrir la bêta, une batterie d'une capacité de 82 kWh est installée sous le plancher, offrant ainsi une autonomie de 450 km (cycle WLTP).

Sortie du Q4 Sportback e-tron de série en 2021

Alors que la Q4 e-tron de série doit être lancée fin 2020, dans quelques mois, la version Sportback arrivera au printemps 2021. On parle d'un prix inférieur à 60 000€.



