Les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021 dotés d'une puce Apple Silicon

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

L'analyste Ming-Chi Kuo avait précédemment déclaré que le premier Mac sous puce ARM serait un MacBook Pro de 13,3 pouces et qu'il serait expédié avant la fin de l'année, avant qu'Apple n'annonce la transition de deux ans vers Apple Silicon lors de la WWDC 20. Aujourd'hui, il parle de la gamme MacBook alors qu'Apple va passer des processeurs Intel à ses propres puces sur base ARM.

Apple Silicon : les MacBook Pro bientôt équipés, comme le MacBook Air

Dans le rapport du jour, l'analyste le plus réputé de ses dernières années autour d'Apple s'attend toujours à ce que le MacBook Pro 13,3 pouces soit commercialisé au quatrième trimestre 2020, mais s'attend également à ce qu'un MacBook Air basé sur Apple Silicon entre en production vers la même période, pour un lancement à la fin de l'hiver ou au début du printemps. En 2021, Apple lancerait également une gamme de MacBook Pro repensée avec des tailles d'écran de 14 et 16 pouces et un processeur Apple Silicon tirée de la puce A14.



Kuo spécule que les réductions de coûts associées au passage des processeurs Intel aux processeurs ARM permettraient à Apple de baisser davantage le prix d'entrée du MacBook Air.

En ce qui concerne le MacBook Pro, beaucoup s'attendaient à ce qu'Apple révise le design du modèle 13,3 pouces de cette année avec des bordures d'écran réduites et un passage à 14 pouces. Mais cela ne s'est pas produit et il faudra donc attendre 2021. Bizarrement, Kuo pense qu'Apple mettra à jour le MacBook Pro 2020 avec une puce ARM entre temps, sans toucher le design.



Par contre, pour le MacBook Pro 16 pouces, Apple n'a pas prévu d'intermédiaire, il passera du modèle 2019 au modèle 2021 avec un SoC Apple Silicon.



Enfin, aucun mot sur les iMac 2020 qui sont censés arriver prochainement, probablement sous Intel avant de passer en 2021 ou 2022 sous Apple Silicon.