Les apps Mac pourront être compatibles PowerPC, Intel et ARM

Hier à 21:30

Medhi Naitmazi

Une bonne partie des clients Apple ne sait pas que les Mac fonctionnaient sous PowerPC avant les processeurs Intel apparus en 2006 sur la gamme. Encore moins qu'avant cela, c'était Motorola qui s'occupait de propulser les Macintoshes. Mais la plupart sait désormais qu'Apple va complètement abandonner les puces Intel d'ici deux ans avec une transition vers ses puces Apple Silicon sur base ARM. En attendant les premiers modèles attendus avant la fin de l'année, nous avons évoqué le cas de Boot Camp qui parait mal engagé pour installer Windows sur un futur Mac, ou encore des apps Intel qui sont émulées sur les machines Apple Silicon.



Mais saviez-vous qu'il sera possible de développer des applicatifs compatibles avec les trois générations de Mac ? PowerPC, Intel et ARM !

Apple pense aux développeurs Mac et à ses clients

La transition récemment annoncée par Apple vers des ordinateurs basés sur Apple Silicon (ARM) a soulevé des questions intéressantes sur la prise en charge future des anciennes machines.



Si vous faites partie des professionnels qui utilisent ou développent des logiciels spécifiques sur Mac en cherchant une compatibilité maximum, comme c'est actuellement le cas avec des binaires universels qui tournent sous PowerPC et Intel, sachez que le passage à ARM devrait être indolore.



Lors de son discours d'ouverture de la WWDC 2020, Apple a annoncé la réintroduction des fichiers binaires universels, pour que les développeurs créent des applications qui fonctionnent à la fois sur Intel et sur les ordinateurs Mac ARM pendant la transition.



Mais les Universal Binaries ne sont jamais vraiment partis. Vous pouvez déjà exécuter des applications PPC-Intel sur Mojave, et même sur Catalina. En outre, de nombreuses applications Intel uniquement sont toujours universelles, en ce sens qu'elles contiennent des versions pour i386 (Intel 32 bits) et x86_64 (Intel 64 bits). Mais est-ce possible d'avoir un binaire qui tournerait sur PPC, i386, x86_64 et ARM ?



Selon le développeur TenFourFox qui propose un portage de Firefox pour les Mac sous PowerPC (avant 2006), c'est effectivement possible :

Une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises ces derniers jours était : maintenant que AARM (Apple ARM) est concret, l'ultime binaire universel ARM-Intel-PowerPC est-il possible ? Et bien oui ! En fait, Apple documente déjà que vous pourriez avoir un binaire à cinq voies, c'est-à-dire ARM64, PowerPC 32 bits, PowerPC 64 bits, i386 et x86_64. Il suffit de les construire séparément et de les lipo ensemble.



Pour info, lipo est une commande sur Mac qui convertit un binaire universel en un fichier d’architecture spécifique, ou vice versa.



Le développeur souligne en fait que chaque architecture peut même avoir son propre sous-type, ce qui signifie qu'en fin de compte, un "Super Duper Universal Binary" pourrait prendre en charge 17 jeux d'instructions différents, qui pourraient fonctionner sur n'importe quelle machine de PowerPC au futur Mac sur base ARM avec prise en charge complète de tous les sous-types de processeur.



Voici la liste exhaustive en question :

ppc750

ppc7400

ppc7450

ppc970

i386

x86_64

x86_64h

armv4t

armv5

armv6

armv6m

armv7

armv7em

armv7k

armv7m

armv7s

AARM

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à visiter la page dédiée sur le site développeur d'Apple.