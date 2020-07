Apple a versé 950 millions de dollars à Samsung, car le nombre d'écrans OLED commandé était insuffisant

La baisse de commande d'Apple s'explique en raison des difficultés de productions dans les usines d'assemblage en Chine et des Apple Store fermés pendant plusieurs semaines partout dans le monde. Apple n'avait pas prévu la crise sanitaire qui allait frapper le monde, si l'entreprise l'avait su avant, elle aurait probablement ajusté sa demande auprès de Samsung pour éviter de devoir donner une indemnisation.

Samsung a indiqué que son estimation du bénéfice d'exploitation comprenait un gain ponctuel lié à ses activités de production d'écrans, selon un rapport publié sur wsj.com, mais n'a pas divulgué le montant. La semaine dernière, theelec.net a rapporté que Samsung Display aurait reçu 900 millions de KRW d'Apple pour avoir acheté moins de panneaux de smartphones OLED que nécessaire, mais des sources DSCC suggèrent que le paiement est plus proche de 950 millions de dollars.

Cette astuce de Samsung n'est pas une sanction , mais plutôt une protection contre les pertes. En effet, quand l'entreprise sud-coréenne reçoit une commande aussi gigantesque que celle d'Apple, Samsung recrute en masse et commande le nécessaire pour fabriquer des écrans. Si au final, la firme californienne se rend compte à la dernière minute qu'elle a été un peu trop optimiste , c'est Samsung qui perd tout, puisque beaucoup d'argent sera parti dans les salaires, mais aussi dans les composants pour la production. Le rapport des analystes explique :

Si l'iPhone se vend, Samsung empoche une belle somme pour avoir fourni les écrans. Dans le cas contraire, Samsung empoche aussi une belle somme... sans fournir d'écrans ! Cela vous parait hallucinant ? Et pourtant c'est le contrat signé entre les deux entreprises. Celui-ci fixe un objectif de commande, si Apple ne commande pas le nombre d'écrans annoncé à la signature, la firme doit quand même payer Samsung (même si celui-ci frôle le milliard). D'après les analystes de Display Supply Chain Consultants , Apple n'aurait pas atteint le volume de commande communiqué à Samsung pour le deuxième trimestre de 2020 . Résultat, la firme de Cupertino aurait quand même réalisé un virement de 950 millions de dollars à Samsung.

Cela parait surréaliste, mais un contrat est un contrat et Apple l'a honoré avec dignité. Comme vous le savez, Samsung est l'un des fournisseurs d'écran OLED pour les iPhone. Chaque année, la firme californienne renouvelle sa confiance envers Samsung Display grâce à la qualité et l'innovation permanente dans ses écrans. Cependant, le contrat qui lie les deux entreprises peut être très désavantageux pour Apple dans certaines circonstances...

