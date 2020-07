#BatteryGate : Apple propose un règlement de 25$ pour tout américain concerné

La Battery Gate aura été l'affaire médiatique qui aura fait le plus de mal à l'image d'Apple depuis sa création. Quatre ans après, des procédures et ententes à l'amiable continuent à faire la Une de l'actualité. Aux États-Unis, pour se débarrasser définitivement de cette affaire, Apple avait accepté début de l'année de régler un recours collectif. Désormais, il est temps de payer !

Apple va donner 25$ aux américains éligibles (conditions)

Plusieurs propriétaires d'iPhone aux États-Unis commencent à être informés de leurs droits et options juridiques. En effet, la firme de Cupertino vient d'enclencher une grande campagne de dédommagement financier en lien avec le scandale du #BatteryGate. Cette décision fait suite à un accord passé avec un recours collectif qui ne lâchait rien en justice depuis 2017. Pour mettre fin à cette bataille, Apple a proposé de verser une somme de 25$ à tous les américains éligibles à la réclamation. D'après les calculs de la firme de Cupertino (qui a bien étudié la situation avant de faire cette promesse), l'entreprise devrait dépenser entre 310 millions et 500 millions de dollars.

Les critères d'éligibilité selon Apple

Premier point, il faut être américain ! Cet accord ne concerne que les personnes résidantes aux États-Unis. De plus, il faut avoir possédé un iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6S, 6S Plus ou iPhone SE qui exécutait iOS 10.2.1 ou une version ultérieure.

Les utilisateurs d'iPhone 7 et 7 Plus qui fonctionnait sous iOS 11.2 ou version ultérieure avant le 21 décembre 2017 sont aussi concernés.

Dernier critère, les utilisateurs qui demanderont de récupérer les 25$ devront avoir subi une "diminution des performances" suite à la mise en place du bridage pour prolonger la durée de vie de la batterie.



Tout cela, Apple a les moyens de le vérifier pour valider ou non le dédommagement financier. Bien sûr, l'entreprise sera pointilleuse puisque l'objectif est de dépenser le moins d'argent possible.

Un site internet est mis en place pour cette campagne de réclamation des clients Apple.

Les personnes souhaitant faire une demande doivent se rendre sur un site indépendant de celui d'Apple. Attention, il y a une limite de temps, puisque les américains doivent formuler leur réclamation en ligne ou par courrier avant le 6 octobre 2020. Au-delà de cette date, les demandes ne seront plus prises en compte.



Pour rappel, Apple avait introduit un système de gestion de la batterie dans iOS 10.2.1, celui-ci consistait à brider les performances pour optimiser la durée de vie de la batterie. Problème, Apple n'avait pas apporté la visibilité nécessaire aux utilisateurs qui ont considéré cela comme de l'obsolescence programmée pour motiver le client à investir dans le dernier iPhone.

Depuis ce scandale largement relayé dans les médias, Apple a mis en place un choix dans les réglages, celui de ne pas brider les performances, mais avoir une batterie qui s'use plus vite ou de brider les performances et d'allonger la durée de vie de la batterie.

Une pratique qui aurait dû se mettre en place dès le début plutôt que de l'imposer aux clients. Apple s'était excusé.



