Professeur Layton : destin perdu est de sortie sur iOS et Android

Hier à 22:10

Medhi Naitmazi

Plus tôt ce mois-ci, Level-5 a annoncé une version HD remasterisée du professeur Layton : le destin perdu pour les appareils iOS et Android. Après le trailer vidéo et la date de sortie, voilà que le portage du titre est disponible sur App Store et Play Store. Il s'agit ni plus ni moins du jeu de Nintendo DS appelé Professor Layton et le futur perdu en Europe.





La vidéo de présentation :

Professeur Layton : destin perdu HD est arrivé sur mobile

Le troisième opus de la première trilogie Layton est donc jouable sur nos mobiles. Et encore une fois, c'est Level 5 qui s'est occupé du portage et des améliorations. De plus, le studio propose un bundle à prix réduit avec les trois épisodes à 26,99€ au lieu de 37€. Mais c'est la moindre des choses car si les deux premiers jeux étaient à 10,99€, le dernier est à 14,99€, soit une belle augmentation pour celui qui s'est écoulé à 17 millions d'exemplaires sur DS.



Dans cet épisode, le Professeur Layton et Luke enquêtent sur un nouveau mystère qui commence avec une lettre envoyée du futur !



Si vous aviez déjà joué au Destin Perdu, vous ne serez pas dépaysé ici puisqu'à part le fait d'évoluer dans la ville du bout des doigts et des graphismes remis à niveau en haute définition, vous retrouverez les énigmes de l'original. Normal, d'autant que jeu d'enquête en point & click fait partie des meilleurs du genre, bien qu'assez facile dans l'ensemble. Enfin, à notre avis.

Après avoir résolu nombre de curieux casse-têtes, le célèbre Professeur Layton, archéologue, reçoit une lettre étrange.



Son expéditeur n'est autre que son assistant Luke… mais de 10 ans dans le futur ! « Luke adulte » s'est retrouvé dans une situation plutôt délicate, et le Londres qu'il connaît et adore a sombré dans un chaos absolu.



Pensant d'abord que Luke lui a sûrement fait une petite farce, le professeur ne peut s'empêcher de se remémorer les terribles événements qui ont eu lieu une semaine plus tôt…

Infos clés sur le Destin Perdu :

3e épisode de la saga Layton

Plus de 200 énigmes conçues par Akira Tago

Magnifiquement remasterisé en HD pour mobile

Mini-jeux captivants incluant un mystérieux livre d'images, une petite voiture et un perroquet livreur

Jeu hors-ligne après le téléchargement initial

Les langues disponibles en jeu sont l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand

Requiert iOS 8.0 ou supérieur (iPhone 4S, iPad 2 et iPod Touch de 5e génération ou supérieur)

Disponible aussi sur Android

