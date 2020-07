Ubisoft Forward : les nouveautés mobiles (Brawlhalla, Tom Clancy's Elite Squad)

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Guillaume Gabriel

Sous la lumière des projecteurs depuis quelques jours, pas forcément pour de bonnes raisons, Ubisoft a tout de même tenu sa conférence Forward.



Plusieurs fois dans l'année, le studio de développement français annonce des nouveautés à venir sur consoles et sur mobiles.



L'évènement de la veille a été plutôt intéressant, avec pas mal d'annonces et de vidéos sur de futurs titres phares.

Ubisoft fait l'annonce de plusieurs jeux mobiles

On ne reviendra pas sur l'histoire qui secoue la société Ubisoft ces derniers jours, avec notamment plusieurs démissions de cadres suite à des accusations de harcèlement.



Nous allons plutôt nous intéresser aux annonces ayant eu lieu hier pendant la conférence Forward : on a notamment pu voir de nouvelles images d'Assassin's Creed: Valhalla, la venue future de Far Cry 6 ou encore du nouveau Watch Dogs.



Sur nos mobiles, nous allons également avoir le droit à quelques nouveautés, notamment un free-to-play dans l'univers de Tom Clancy du nom de Tom Clancy's Elite Squad.

Pour la première fois, vous pouvez faire équipe avec les héros et les criminels de Rainbow Six®, Ghost Recon®, The Division®, Splinter Cell®, H.A.W.X® et EndWar® dans des combats d'arène en PvP.



Prenez le commandement de votre escouade d'élite dans des affrontements dynamiques à 5 contre 5 et déclenchez des ordres stratégiques au bon moment pour terrasser l'équipe adverse.

Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'App Store avec une sortie prévue le 27 août prochain. La bande-annonce :

Le studio a également fait l'annonce de l'arrivée de son jeu Brawlhalla sur iOS et Android : le brawler aura le droit à son adaptation dès le 6 août prochain pour une sortie gratuite avec des achats intégrés.



Un véritable succès sur les consoles avec plus de 40 millions de joueurs dans le monde entier !

