L'Apple Watch détecte une fibrillation atriale chez un jeune de 22 ans

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

5

Cette montre devrait devenir une obligation chez de nombreuses personnes... Désormais avec une fonctionnalité électrocardiogramme depuis deux générations, l'Apple Watch continue de sauver des vies et de détecter d'éventuelles anomalies chez ses porteurs.



C'est une nouvelle fois le cas avec un client de 22 ans, qui s'est vu détecter une fibrillation atriale alors que ce dernier ne présentait aucun symptôme.



La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme cardiaque qui accélère le cœur et le fait battre de manière irrégulière, notamment à cause de la vieillesse ou d'une pathologie.

L'Apple Watch détecte une anomalie chez un jeune de 22 ans

Il y a déjà eu de nombreux exemples de montres Apple qui ont sauvé la vie de personnes qui les portent, c'est certainement une nouvelle fois le cas.



Sur Reddit, un utilisateur a partagé son histoire dans laquelle il explique avoir 22 ans et possède une Apple Watch Series 4. Sa montre lui aurait alors détecté une fibrillation atriale décrite par la Mayo Clinic comme «une fréquence cardiaque irrégulière et souvent rapide qui peut augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque et d'autres complications cardiaques».



Sans symptômes, le jeune homme se dit chanceux d'avoir eu cette alerte :

Ma montre de la série 4 m'a permis de découvrir que je pouvais avoir une maladie cardiaque congénitale. Je vais voir un cardiologue plus tard cette semaine. Je ne sais pas si j'aurais remarqué sans la montre

