Samsung brevète un écran avec reconnaissance de l'empreinte

Le brevet de Samsung a illustré qu'ils créeront un nouveau système d'identification d'empreintes digitales qui : A/ éclairera d'abord une zone sur l'écran, lorsqu'un utilisateur allume son smartphone pour la première fois, pour le guider vers l'emplacement de la zone d'identification d'empreinte digitale pour lui des doigts); B/ permettre à un utilisateur de placer 3 doigts sur la zone d'affichage ce qui est en théorie le triple de la sécurité C/ permettre à un utilisateur d'enregistrer un dessin personnalisé ou de griffonner qui lui est propre en tant que signature d'identification de l'utilisateur, comme indiqué ci-dessous dans les chiffres des brevets de Samsung.

Comme vous le savez probablement, Samsung Display est l'un des fournisseurs des écrans pour l'iPhone. Apple se réapprovisionne chez son concurrent depuis plusieurs années grâce en partie à la qualité et l'innovation dans les écrans de smartphone. Visiblement le géant sud-coréen va continuer à plaire à l'entreprise américaine puisqu'il a réussi ce que Apple n'a jamais réussi en plusieurs années... Intégrer la reconnaissance de l'empreinte sous l'écran ! D'après le brevet déposé, Samsung y décrit une zone spécifique sous l'écran où l'utilisateur pourra poser jusqu'à trois doigts . Lors du déverrouillage, la zone serait indiquée pour que l'utilisateur sache directement où se trouve le Touch ID.

Cela va faire maintenant plusieurs années que Apple essaie (avec difficulté) d'intégrer le Touch ID sous l'écran, visiblement son concurrent Samsung y est arrivé bien plus vite. La firme sud-coréenne a déposé un brevet qui pourrait décrire le futur du Touch ID sur l'iPhone.

