Tales of Crestoria est de sortie sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Tales of Crestoria nous aura fait patienter pendant près de deux ans. Entre annonces et reports, le dernier jeu RPG de Namco Bandai aura pris son temps avant d'atterrir sur iPhone, iPad et Android en même temps. Le RPG nippon est désormais disponible gratuitement sur l’App Store et le Play Store à la rubrique « jeux vidéo ». Une bonne nouvelle pour tous les fans de l'univers Tales et des jeux de combat au tour par tour.



Regardez le trailer vidéo :

TALES OF CRESTORIA : un nouveau jeu de rôle japonais sur nos mobiles

Tales of Crestoria n'est pas un portage d'un titre existant sur consoles ou PC mais bel et bien une toute nouvelle aventure Tales taillée pour le mobile. En effet, si tout est fait pour vous soyez dans l'ambiance familière de Tales, il s’agit d’un monde original de la série, avec une histoire dramatique et de nouveaux personnages (qui vont d'ailleurs rencontrer d'anciennes connaissances) ! Cet opus animé met en scène Kanata et ses alliés qui se battent pour survivre dans le monde fantastique de Crestoria tout en portant le poids de leurs péchés passés. Ils sont en effet considérés comme des transgresseurs par leurs concitoyens après les "crimes" commis pour se protéger mutuellement.



Tales of Crestoria allie un gameplay JRPG au tour par tour classique avec une histoire où la morale possède une place prépondérante. Comme dans tout RPG stratégique, il faudra former une équipe, faire progresser ses héros et défaire de nombreux ennemis tout au long de l'aventure.



La réalisation 3D est superbe, avec des combats spectaculaires remplis d'effets spéciaux et de coups impressionnants, et tout comme l'ambiance sonore qui fait appel à de vrais acteurs pour les voix par exemple.



Attention par contre, il s'agit d'un jeu freemium avec des in-apps pour progresser plus vite. Il faudra voir sur la durée si l'équilibre est préservé. A vous de jouer sur iOS, iPadOS et Android !



PS : le jeu est finalement sorti une semaine en avance, il devait en effet arriver le 22 juillet.



