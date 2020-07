La Xiaomi Mi TV Stick est en précommande

Au début il n'y avait que l'Apple TV, puis les concurrents comme Google et Amazon ont débarqué et on progressivement fait chuter la part de marché d'Apple avec des équivalents nettement moins chers. Si les américains s'y sont mis, les chinois aussi ! Xiaomi est l'un des acteurs majeurs du secteur et l'entreprise à encore impressionné tout le monde aujourd'hui avec la Mi TV Stick.

Découvrez la Mi TV Stick

Il s'agit d'une clé HDMI, mais qui a le pouvoir de connecter votre téléviseur. En effet, vous aurez la possibilité d'accéder au Google Play où vous retrouverez toutes les applications incontournables comme Amazon Prime Vidéo, Netflix, Disney+, YouTube...

L'avantage de la Mi TV Stick par rapport à l'Apple TV 4K, c'est qu'elle ne prend aucune place. Elle nécessite d'être branché sur un port HDMI et d'être alimenté par un câble fourni dans le pack. Pas besoin de lui réserver une place sur votre meuble TV !



Xiaomi vous propose également une télécommande pour vous éviter d'utiliser votre smartphone dès que vous souhaitez interagir avec la Mi TV Stick. Vous y trouverez un bouton Netflix, mais aussi Amazon Prime Vidéo. Xiaomi a choisi ces deux services de streaming en raccourci, car l'entreprise a considéré que c'était les deux plateformes les plus populaires dans le monde.

Au niveau des caractéristiques, elles sont convaincantes à ce tarif !

On parle ici d'une intégration Google Assistant, Amazon Alexa et Chromecast (il sera possible via le même réseau WiFi d'envoyer le contenu de votre smartphone vers la Mi TV Stick).

La clé HDMI de Xiaomi embarque Android TV 9.0 qui propose un design retravaillé et qui est plus fluide que la précédente version.



Niveau de l'audio on est aussi sur du haut de gamme, même s'il elle ne propose pas du Dolby Atmos (normal vu le prix de l'appareil), vous retrouverez quand même du Dolby et DTS pour vos séances cinéma.

Au niveau des composants, la Xiaomi Mi TV Stick embarque un CPU Qui Core, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. L'entreprise a considéré que cela était suffisant pour télécharger plusieurs applications. Vous ne pourrez donc pas installer beaucoup de jeux gourmands en stockage.

Petite déception quand même, c'est que cette nouvelle clé HDMI connectée ne propose que le 1080p, vous ne pourrez pas profiter des contenus en 4K. Finalement, c'est un point faible quand on connait le nombre très important de téléviseur 4K en circulation dans le monde.

Disponibilité et tarif de la Mi TV Stick

Si vous souhaitez acheter la Mi TV Stick elle est déjà disponible en précommande chez le revendeur français Cdiscount. Vous pouvez l'avoir à un prix de 29,99€. Xiaomi a certainement fait un clin d'oeil à Amazon qui propose l'équivalent (avec quasiment les mêmes caractéristiques) pour 39,99€.

Cdiscount informe que les stocks seront réceptionnés dans la journée du 22 juillet. Vous la recevrez les jours qui suivront !