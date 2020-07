Plusieurs comptes Twitter ont été piratés cette nuit, celui d'Apple, Elon Musk, Kanye West...

Plusieurs comptes peuvent continuer à être temporairement paralysé s, Twitter a annoncé qu'ils pourront tweeter et changer de mot de passe assez rapidement.

Nous pouvons confirmer que ce tweet n'a pas été envoyé par Bill Gates. Cela semble faire partie d'un problème plus large auquel Twitter est confronté. Twitter est au courant et travaille à la restauration du compte.

Le temps que Twitter comprenne comment une personne a réussi à créer un tel chaos en quelques minutes sur l'ensemble du réseau social, la direction de Twitter a pris la décision de bloquer l'ensemble des comptes certifiés. Pendant plusieurs heures les comptes avec une certification ne pouvaient plus tweeter (on imagine la tête de Donald Trump). Le changement de mot de passe a également été interrompu pour éviter les détournements de comptes. Afin d'apporter une crédibilité à son arnaque, la personne derrière cette campagne de tweets a volontairement tweeté en réponse au premier tweet qu'une promesse de son de 40 000$ avait été expédiée. Ça a été le cas avec Elon Musk comme Barack Obama.

Tous les tweets comportant ce message sont restés en moyenne 5 minutes sur chaque compte avant d'être supprimés par le propriétaire ou par Twitter. Ils ont été mis en ligne en même temps pour éviter que le réseau social agisse et supprime tout trop rapidement. D'ailleurs, le siège de Twitter a engagé une procédure d'alerte en interne quand il a compris que son système venait d'être compromis .

Joyeux Mercredi ! Nous redonnons à notre communauté. Nous soutenons Bitcoin et nous pensons que vous devriez aussi!

Tard hier soir plusieurs comptes Twitter de personnalités ou d'entreprises ont été piratés par une personne qui a fait passer un message d'arnaque dans le but de récupérer un maximum de Bitcoin. Une technique qui aurait fonctionné puisque le hackeur derrière ce gigantesque piratage aurait déjà généré 100 000$ de Bitcoin, dont une transaction de 80 449$ . Voici le message qui a été aperçu sur plusieurs comptes Twitter :

