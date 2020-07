Japan Display pourrait bientôt proposer des écrans OLED

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Quand on parle de Japan Display, c'est surtout pour aborder le sujet des problèmes financiers de l'entreprise. Apple a aidé son partenaire une multitude de fois et il est probable que cela ait apporté une meilleure situation à Japan Display. Aujourd'hui, l'entreprise s'intéresse à son futur en travaillant sur des écrans OLED avec une qualité comparable à celle de Samsung et LG qui sont les deux fournisseurs officiels pour les iPhone 12.

L'abandon du LCD pour l'OLED ?

Japan Display a toujours été une entreprise populaire grâce à ses écrans LCD. Cependant, les temps changent et ce type d'écran disparait progressivement de nos smartphones pour faire place à l'OLED.

Une entreprise comme Japan Display a deux choix, soit poursuivre dans l'innovation et proposer des écrans OLED à Apple et ses autres partenaires ou abandonner et continuer à persister avec le LCD.

Pour la firme japonaise, il est bien sûr évident de monter d'un niveau et de travailler sur les écrans actuellement tendance.

D'après les dernières indiscrétions qui nous viennent de Bloomberg, Japan Display se serait donné pour mission de devenir l'un des fournisseurs officiels d'écrans pour les iPhone haut de gamme. Il faut dire que cela rapporte... Il n'y a qu'à voir le nombre d'écrans OLED commandé à Samsung et LG pour les quatre modèles d'iPhone 12.

Pour son entrée sur le marché des écrans OLED, Japan Display travaillerait sur une catégorie d'écran qui permettrait d'optimiser la luminosité, de préserver l'autonomie de la batterie et qui en plus serait facile à produire. Ce qu’il faut quand même prendre en compte c'est qu'un écran avec de belles couleurs et avec une meilleure luminosité, c'est bien, mais il faut que derrière il ne soit pas trop gourmand en énergie. Surtout que l'écran OLED est l'un des éléments qui tirent le plus sur la batterie de nos smartphones...



Bien sûr, Japan Display proposera ces écrans à Apple (qui est l'un de ses clients principaux), mais aussi à d'autres entreprises qui se fournissent régulièrement chez l'entreprise pour des écrans LCD. D'après l'indiscrétion, beaucoup d'entreprises seraient intéressées, mais on d'abord besoin de voir ce que cela donne en réel.

Si Japan Display nous fait rêver avec son nouvel écran OLED, celui-ci est toujours en cours de conception. D'après le média américain, il pourrait sortir qu'à partir de 2022, la firme devra jusqu'ici garder la tête hors de l'eau, puisque chaque année qui passe les commandes d'écrans LCD diminue au profit des écrans OLED qui sont privilégiés par tous les fabricants de smartphones dans le monde.