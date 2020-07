Konami tease PES 2022 avec le moteur Unreal Engine 5

Corentin Ruffin

C'est désormais officiel, Konami vient d'annoncer que son prochain opus, PES 2021, ne serait qu'une simple mise à jour de saison.



Si cette décision peut surprendre, le japonais l'explique via un communiqué : les développeurs travaillent depuis des années sur la succession du moteur graphique et au passage vers les nouvelles consoles de salon.



Ainsi, un court trailer laisse entrevoir les avancées des graphismes qui nous attendront pour PES 2022, en partenariat avec Unreal Engine 5. Le teaser :

PES 2022 aura le droit au moteur graphique Unreal Engine 5

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nouveaux contenus pour myClub et la Ligue des Masters, et nous pouvons déjà vous annoncer que nous travaillons à d’importantes mises à jour de ces modes. Toutefois, vu la quantité colossale de travail nécessaire pour réaliser tout ce que nous espérons pour notre premier titre sur les consoles de nouvelle génération, nous avons été contraints de limiter nos efforts dans d’autres secteurs de développement.

Vous l'aurez compris, via ce communiqué, Konami officialise enfin la simple mise à jour de PES 2020 vers PES 2021 afin de prépare au mieux son passage vers les nouvelles consoles.



Si nous en parlons aujourd'hui, c'est également que le moteur Unreal Engine 5 sera compatible avec les appareils iOS, nous laissant entrevoir des jeux impressionnants à venir.



Pour les intéressés par le jeu de football, Konami indique que des tests pour PES 2022 débuteront mi-2021 sur PS5, Xbox Series X et certainement iPhone et iPad.