Palmer le film avec Justin Timberlake sera en exclusivité sur Apple TV+

Julien Russo

Apple TV+ commence à faire énormément de bruit dans l'univers du streaming. En effet, c'est en partie grâce aux célèbres acteurs comme Tom Hanks, Jennifer Aniston, Chris Evans... Qui sont présents dans des créations originales Apple. Mais aussi grâce aux exclusivités de grosses productions comme Greyhound.

Un nouveau film original à venir

Apple continue d'investir massivement dans son offre de streaming Apple TV+. À travers un communiqué de presse, la firme de Cupertino a rappelé le succès de Greyhound et des nombreuses productions à venir comme Emancipation, Killers of the Flower Moon ou encore Snow Blind. Un nouveau s'ajoute à la liste, il s'agit de Palmer avec la star Justin Timberlake en tant qu'acteur principal.



Le film est écrit par Cheryl Guerriero et réalisé par Fisher Stevens racontera l'histoire d'un ancien phénomène de football universitaire nommé Eddie Palmer. Malheureusement l'homme a connu un triste moment dans sa vie puisqu'il a été condamné à aller en prison et retourne dès sa sortie dans sa ville natale pour se remettre dans le droit chemin. Se remémorant son passé, il va également retrouver de vieilles connaissances qui n'ont pas toujours été très bénéfiques pour lui quand il était plus jeune.

Dans le casting de Palmer, on retrouve bien sûr Justin Timberlake qui jouera cet ancien footballeur, mais aussi Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainright et Ryder Allen.

Pour l'instant la firme californienne n'a pas encore communiqué de date de disponibilité sur Apple TV+.



