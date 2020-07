Apple dévoile les nouveaux emojis qui débarqueront cette année

Corentin Ruffin

Apple vient de dévoiler une liste de nouveaux emojis qui débarqueront sur nos iPhone, iPad et Mac plus tard dans l'année avec quelques illustrations.



Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des emojis et donc l'occasion parfaite pour la Pomme de dévoiler ses plans à venir pour apporter de la vie à nos conversations.

Apple dévoile les nouveaux emojis à venir en 2020

C'est une habitude, plusieurs fois par an, Apple intègre de nouveaux emojis dans nos appareils, les iPhone, iPad et Mac. Pour célébrer la Journée mondiale des emojis, la Pomme nous fait la surprise de dévoiler en avant-première les prochains qui seront disponibles.



Comme détaillé par Emojipedia, les nouveaux emoji à venir cet automne incluent un ninja, un boomerang, une pièce de monnaie, et bien d'autres.



Il faut dire que pour les intégrer, c'est tout un processus, puisqu'ils doivent être validés par le consortium Unicode. Voici la liste complète :

Dodo

Poupées gigognes

Piñata

Tamale

Doigts pincés

Boomerang

Ninja

Pièce de monnaie

Coeur anatomique

Castor

Symbole transgenre

Bubble tea

Des poumons

Bien sûr, il ne s'agit que d'une partie des nouveautés à venir étant donné qu'on recense 117 emojis à venir cette année. On a hâte de les découvrir !



