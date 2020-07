Pegatron s'installe en Inde pour produire l'iPhone

Julien Russo

Les indications qui montrent que Apple fuit progressivement la Chine ne se comptent plus tellement qu'il y en a. Le fidèle assembleur d'iPhone Pegatron qui travaille pour Apple, va ouvrir sa première usine en Inde. C'est un nouveau challenge pour l'entreprise puisque celle-ci n'a jamais eu d'activité hors de la Chine.

Pegatron s'installe en Inde

Depuis plusieurs mois, nous constatons que plusieurs des partenaires d'Apple dans l'assemblage ou même des fournisseurs commencent à quitter la Chine pour se diriger vers d'autres pays comme Taiwan, le Vietnam ou encore l'Inde. Toutes ces directives sont bien évidemment communiquées par l'Apple Park qui donne les instructions à ses partenaires.

Il y a plusieurs raisons sur le fait qu'Apple privilégie la sortie de la Chine, à commencer par les avantages financiers dans d'autres pays. En Inde, Apple reçoit des subventions qui font partie du budget fédéral. Le gouvernement s'est donné pour objectif d'attirer les grosses entreprises afin de créer de nouveaux emplois et de faire chuter le chômage qui est très élevé.



Une autre raison de ne plus dépendre que de la Chine c'est l'aspect sanitaire. En début d'année, le pays a été frappé de plein fouet par le Covid-19, heureusement Apple avait des usines dans les pays voisins, ce qui a permis de maintenir une production plutôt que de tout stopper brutalement. Les conséquences auraient pu être plus graves il y a 10 ans en arrière quand Apple dépendait quasiment à 100% d'usines chinoises.

Bloomberg qui relaie l'information explique que Pegatron prépare les préparatifs de son usine en Inde et que celle-ci devrait ouvrir prochainement.

Le rapport déclare :

Avec un certain nombre d'usines en Chine, Pegatron est le deuxième plus grand assembleur d'iPhone et dépend d'Apple pour plus de la moitié de ses activités. Comme ses pairs, il s'installera dans le sud de l'Inde, selon une personne au fait de ses projets qui a demandé à ne pas être nommée. Foxconn, également connu sous le nom de Hon Hai, et Wistron cherchent à étendre leurs opérations dans le pays, et l'entrée de Pegatron peut être considérée comme une mesure défensive pour protéger sa part de la fabrication d'iPhone à petit budget, selon Matthew Kanterman de Bloomberg Intelligence.

Pour l'instant il n'est pas question de fermer les usines en Chine pour ouvrir en Inde, Pegatron continuera à produire les iPhone à Suzhou et Shanghai. L'entreprise pourra répondre à plus de commandes d'Apple grâce à son usine indienne. Mais combien de temps cela va encore durer avant de tout transférer hors de Chine ? Difficile à dire...