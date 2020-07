Apple rend hommage à John Lewis sur son site

Julien Russo

Les américains ont été frappés par le décès de John Lewis survenu vendredi, connu pour être le pionnier des droits civiques et fidèle membre du Congrès réélu une multitude de fois, l'homme est décédé après une lutte acharnée contre le cancer. Il a marqué l'esprit des États-Unis tout entier par ses discours et ses belles paroles qui ont toujours favorisé l'union et l'égalité.

Décédé à l'âge de 80 ans

Apple a mis à jour sa page d'accueil hier matin pour mettre en avant l'hommage envers John Lewis. Au côté d'une de ses plus célèbres photos, la firme de Cupertino a laissé sa mythique phrase : "N'ayez jamais peur de faire du bruit et d'avoir de bons ennuis, ennuis nécessaires".

John Lewis avait intégré dans la fin des années 80 la Chambre des représentants des États-Unis sous la bannière du Parti démocrate.

L'homme était très souvent aux côtés de Martin Luther King, c'était d'ailleurs l'un des derniers toujours en vie à l'avoir aussi bien connu.

À travers un tweet, Tim Cook a tenu à remercier John Lewis et a rappelé que les États-Unis avaient perdu l'un de ses héros national.

Le CEO d'Apple a tweeté :

Nous avons perdu un héros américain. John Lewis nous a guidés vers un monde plus juste. Il a marché à Selma, il a marché à Washington - il a marché pour nous tous. Le travail de sa vie a façonné notre histoire et son héritage nous inspire à poursuivre la marche pour l'équité raciale et la justice.

Proche de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis lui avait remis en 2011 la Médaille présidentielle de la liberté.

John Lewis est décédé d'un cancer du pancréas, il avait dévoilé en 2013 combattre la maladie, en décembre 2019 il en était selon lui au stade 4.