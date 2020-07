Behind the Mac spécial James Blake et Tyler Mitchell

Quel est le point commun entre un photographe et un musicien ? Ils travaillent tous les deux avec des logiciels professionnels derrière un... Mac ! Comme souvent sur sa chaine YouTube, Apple propose des témoignages de professionnels de différentes activités pour expliquer qu'investir dans un Mac pour le développement de sa créativité, c'est la meilleure solution.

Behind the Mac

Dans cette nouvelle édition de sa campagne promotionnelle du Mac, Apple met en avant James Blake qui est un auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur anglais. Il est notamment connu pour des collaborations avec Travis Scott, Kendrick Lamar ou encore Future.

Dans la vidéo Behind the Mac, l'artiste explique comment il utilise le célèbre logiciel Logic Pro X pour créer son prochain titre "Ask For More". James Blake partage les astuces et explique comment le logiciel d'Apple l'aide à produire et réaliser ce qu'il aime le plus dans la vie : la musique.

Apple a installé des caméras à distance dans le home studio du musicien pour capter chaque instant de la création de son nouveau morceau.

L'objectif de cet épisode était de voir chaque instant de la création sur Mac : l'écriture, l'enregistrement et le montage de la chanson. À plusieurs reprises, on peut voir des captures vidéos du logiciel d'Apple. C'est la seconde fois que Apple consacre une vidéo à James Blake.

Tyler Mitchell

Dans un univers complètement différent, mais avec le même principe, Apple a installé des caméras dans l'appartement du photographe Tyler Mitchell. L'homme a eu pour mission de capturer une série de portraits en n'utilisant que des éléments dans sa chambre. On peut voir le photographe numériser les photos et les éditer sur Photoshop via son MacBook Pro.

Rappelons que Behind the Mac est une campagne pour faire découvrir le potentiel des logiciels disponibles sur macOS.