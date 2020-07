Les créateurs de Monument Valley reviennent avec Alba: a Wildlife Adventure

Corentin Ruffin

Les amateurs des deux opus de Monument Valley, références dans les jeux de puzzles jouant sur les perspectives, peuvent se réjouir ! Son studio, Ustwo Games, vient d'annoncer avoir un nouveau projet en préparation à destination de nos appareils iOS.



Portant le nom de Alba: a Wildlife Adventure, il proposera aux joueurs un jeu d'aventure qui les enverra dans la faune. La première bande-annonce :

Alba: a Wildlife Adventure mêle aventure et faune

Qu'on a déjà hâte de mettre la main sur la prochaine création de Ustwo Games... Le célèbre studio indépendant, qui s'est fait connaître pour avoir créé Monument Valley, vient de dévoiler travailler sur un jeu portant le nom de Alba: a Wildlife Adventure.



Avec sa première bande-annonce, on peut y voir que le futur hit nous emmène dans un jeu d'aventure nous faisant découvrir la faune : avec un appareil photo reflex numérique et un livre d'observation des oiseaux, nous aurons la chance de fouler le sable fin de la plage, mais également de plonger dans la forêt.



Ustwo Games n'entre pas dans les détails sur le style de jeu du jeu, ni sur l'histoire générale, mais de nouvelles informations devraient arriver rapidement. Les développeurs indiquant s'être inspirés de leur propre amour pour les animaux.



Le jeu devrait être lancé cet hiver sur iOS, macOS, tvOS et PC.