Stage d'été à la maison : Apple ouvre les inscriptions

Il y a 4 heures

Julien Russo

Comment occuper vos enfants cet été ? Avec les stages d'été d'Apple bien sûr. Normalement proposée en Apple Store, la firme de Cupertino a cette fois numérisé ses stages d'été pour les enfants et adolescents de 8 à 12 ans. Avec plusieurs activités qui vont avoir lieu début août, Apple compte bien apprendre des choses utiles et passionnantes aux plus jeunes !

Plusieurs activités du 1er au 21 août

Avec le Covid-19, il n'est pas question pour Apple de rassembler plusieurs personnes (quel que soit l'âge) dans ses boutiques pour un atelier. L'entreprise a choisi de proposer ses animations à distance par internet. Les enfants auront pour mission de réaliser un projet avec les outils et les conseils mis à leur disposition, un véritable challenge qui va motiver les plus compétiteurs d'entre eux !

Tout commencera à partir du 1er août jusqu'au 21 août inclus.

Apple proposera 3 projets où il faut s'inscrire pour participer.