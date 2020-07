Apple Business Chat disponible pour les clients Zendesk

Initialement présenté pour la première fois en 2018, Business Chat voit enfin le jour après tant de temps d'attente. Le concept ? Il est simple, il s'agit de maintenir un lien entre le client et l'entreprise via l'application "Messages" de l'iPhone, l'iPad et le Mac. Cela évite de télécharger une application supplémentaire !

Apple Business Chat est disponible

En cette période de Covid-19, les commerçants n'ont jamais eu autant besoin de créer un lien avec leur clientèle. Coup de chance, toutes les entreprises qui utilisent "Zendesk Support" vont enfin pouvoir réceptionner les messages des utilisateurs Apple. Ces derniers pourront communiquer avec l'entreprise via l'application "Messages" disponible sur les produits Apple. Derrière les messages envoyés, on retrouvera des employés qui répondront aux demandes, il ne s'agit pas d'un chat bot.

Il deviendra possible pour les professionnels de répondre rapidement aux questions sur un produit, de planifier un rendez-vous en magasin ou encore de passer un achat sans avoir besoin de se déplacer.

L'autre bonne nouvelle c'est que le module complémentaire de messagerie peut aussi bien s'intégrer dans Messages que dans Apple Plans. Vous pourrez d'un seul appui lancer une conversation sur un commerce qui se trouve à proximité de votre localisation !

Au niveau de la confidentialité, l'entreprise ne recevra aucune information personnelle du client avec lequel elle discute.



