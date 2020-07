Mr Marshmallow Game : un casse-tête sous forme de croquis

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

Hier, nous vous présentions le jeu de puzzle One Line Coloring, développé par le studio MYTHICOWL, dont la sortie est prévue le 21 août prochain.



Nous expliquions également que de nombreux développeurs et studios faisaient le choix d'opter pour cette catégorie car on parle d'une des options les plus adaptées à nos smartphones.



Preuve en est avec la sortie aujourd'hui de Mr Marshmallow Game (v1.0, 37 Mo, iOS 12.0), entrant également dans les jeux de puzzle. La particularité de ce dernier, c'est qu'il a une esthétique de croquis entièrement dessinée à la main.



Voici la bande-annonce :

Mr Marshmallow Game : des marshmallows colorés à réunir

Bienvenue chez Mr Marshmallow!

Collectez autant de guimauves que vous le pouvez et comparez votre stock de marshmal au reste du monde!

Pour ce faire, vous devrez unir les marshmallows de même couleur en inclinant l'appareil : lorsque 2 guimauves ou plus se touchent, elles disparaissent si vous appuyez dessus.



Tout est alors basé sur la physique, mais plus le combo est grand, plus vous recevrez de points pour grimper dans les classements. Mr Marshmallow est maintenant disponible sur l'App Store où il est disponible gratuitement sans aucun achat dans l'application.

