Apple Security Research Device : Apple fournit des iPhones jailbreakés

Hier à 19:54 (Màj hier à 19:54)

Corentin Ruffin

Il y a de cela un an, Apple annonçait et lançait son programme Apple Security Research Device permettant aux chercheurs en sécurité déceler des bogues et failles.



Aujourd'hui, la Pomme met à jour ce dernier et propose désormais des iPhones jailbreakés dans le but "d'être utilisés dans un environnement contrôlé à des fins de recherche de sécurité uniquement".

Apple améliore son programme Apple Security Research Device

Dans le cadre du programme Apple Security Research Device, les chercheurs en sécurité ont la possibilité de mettre la main sur des appareils pour faire des recherches sur les failles.



Les appareils sont fournis sur une base renouvelable de 12 mois, tout en restant propriétés de la Pomme, non destinés à un usage personnel ou à un transport quotidien.



Les appareils ne sont disponibles que pour les abonnés au programme pour développeurs Apple ayant fait leurs preuves auprès de la Pomme dans le cadre de recherche de problèmes de sécurité.



Pour rappel, selon les bogues identifiés, une prime maximale de 1,5 million d'euros pourra être offerte par Apple.



