Apple utiliserait son propre modem 5G dans des iPhones en 2025

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses prédictions sur les futurs produits Apple, la firme de Cupertino s'apprêterait à franchir une étape majeure dans son émancipation vis-à-vis de Qualcomm. Dès 2025, deux nouveaux modèles d'iPhone seraient équipés de modems 5G conçus en interne par Apple, au lieu des puces fournies par Qualcomm.

Une transition anticipée de deux ans

Jusqu'à présent, on pensait qu'Apple continuerait à utiliser exclusivement les modems 5G de Qualcomm jusqu'en mars 2027, date à laquelle le contrat liant les deux entreprises arriverait à échéance. Mais d'après Ming-Chi Kuo, Apple serait prêt à basculer sur ses propres puces 5G dès 2025, soit deux ans plus tôt que prévu.

Les deux modèles concernés seraient l'iPhone SE 4, attendu au premier trimestre 2025, et une version "slim" de l'iPhone 17 qui sortirait en septembre 2025. Ce dernier serait un nouveau flagship positionné au-dessus de l'iPhone 17 Pro Max en termes de prix.

Un déploiement progressif et ciblé

Si les informations de Ming-Chi Kuo sont exactes, la stratégie d'Apple interroge. Il est en effet surprenant que le groupe choisisse d'introduire sa nouvelle puce 5G à la fois sur son modèle le plus abordable (l'iPhone SE) et sur une version haut de gamme de son flagship. Cela suggère que le modem conçu par Apple offrirait des performances similaires à celui de Qualcomm, sans apporter de fonctionnalités particulières.

De même, le fait qu'Apple n'équipe dans un premier temps que deux de ses quatre modèles pose question. Cela s'explique sans doute par une combinaison d'obligations contractuelles envers Qualcomm et de difficultés à monter suffisamment en puissance pour assurer la production nécessaire aux quatre iPhone.

Apple travaille sur son propre modem 5G depuis 2019, date à laquelle le groupe a racheté la division modem d'Intel pour 1 milliard de dollars. Mais le développement de cette technologie semble avoir pris du retard. En basculant progressivement en 2025, Apple cherche manifestement à accélérer son émancipation vis-à-vis de Qualcomm, un fournisseur dont la firme cherche à réduire la dépendance depuis plusieurs années maintenant. Il s'agit d'un enjeu stratégique pour Apple qui, à terme, voudrait produire tous ses composants sans dépendre d'entreprises tierces et ainsi maîtriser l'intégralité de son hardware.



Pour rappel, Qualcomm n'a aucun concurrent sur son marché et facture environ 100$ à Apple pour chaque puce 5G d'iPhone, ce qui constitue le composant le plus cher dans le smartphone. Reste à voir si cette transition en deux temps se déroulera sans accroc.