Hearthstone : l’Académie de Scholomance ouvrira ses portes le 6 août

Ainsi, avec ces 135 nouvelles cartes, de nouvelles mécanismes de jeu seront également de la partie puisque des créateurs double-classes font leur arrivée. Disponible le 6 août prochain, il sera possible de découvrir les cartes de façon journalière : tous les jours à 19h, des révélations auront lieu sur Twitch.

La dernière extension de Hearthstone contient 135 nouvelles cartes, des cartes à deux classe, et plus !

Du nouveau du côté de Hearthstone (v17.6.53261, 1,9 Go, iOS 9.0) avec l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle aventure portant le nom de l’Académie de Scholomance. La prochaine extension sera disponible gratuitement à partir du 6 août, apportant ainsi 135 cartes en plus, qui seront dévoilées quotidiennement jusqu'au 29 juillet, sur Twitch.

