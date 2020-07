Apple poursuivi en justice par Koss pour violation de brevets

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Décidément, les plaintes n'arrêtent plus de pleuvoir du côté d'Apple... Le revers de la médaille quand on atteint cette popularité et cette richesse dans un marché qui n'hésitent pas à dégainer des brevets pour s'accaparer des exclusivités.



C'est une nouvelle fois le cas puisque Koss, spécialiste dans les casques audio, vient d'attaquer la Pomme dans une nouvelle affaire de violation.



Ces derniers reprochent notamment l'émetteur-récepteur présent dans les AirPods et AirPods Pro.

Koss attaque Apple pour violation de brevets

Si vous ne connaissez pas la marque Koss, il faut savoir qu'on parle d'une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de casques, d'écouteurs et de matériel audio.



Ces derniers estiment qu'Apple enfreint plusieurs brevets, notamment quatre qui évoquent des écouteurs sans fil avec émetteur-récepteur qui permet la diffusion d'un son grâce à un appareil (ordinateur), d'un réseau sans fil et d'un lecteur audio numérique.



C'est bel et bien les AirPods, les AirPods Pro ainsi que les produits Beats by Dre sans fil qui sont visés par cette attaque. Koss estime qu'Apple cause "un préjudice irréparable" avec ces ventes, violant ses brevets de manière partielle ou totale.



La firme aurait déjà contacté Apple en 2019 pour ces violations, sans réponse de la part de la Pomme. Le problème, c'est que les brevets de Koss ont été validés cette même année, tandis que les AirPods existaient déjà...



Source