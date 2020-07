Apple TV+ : Le succès de Greyhound a donné envie à Apple d'investir dans d'autres films du style blockbuster

Greyhound aurait attiré beaucoup de nouveaux utilisateurs. D'après une étude, environ 30% des personnes qui ont visionné le film avec Tom Hanks étaient nouveaux sur la plateforme (dans la période d'essai d'une semaine ou au-delà). Des rumeurs ont également affirmé que le premier week-end de disponibilité de Greyhound sur Apple TV+ a été similaire à un premier week-end au cinéma, c'est dire le succès ... Avec la sortie d'Apple TV+, la firme de Cupertino avait toujours privilégié les petites productions avec des acteurs stars , l'objectif premier étant de tout faire soi-même. Progressivement, la vision d'Apple a changé en passant des partenariats avec des entreprises tierces et en rachetant les droits de séries et de films. Source

