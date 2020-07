L'iPhone 11 est désormais assemblé à l'usine Foxconn en Inde

C'est donc officiel, l'iPhone 11 d'Apple est maintenant fabriqué en Inde, à l'usine Foxconn, une grande première pour le pays !



Car oui, bien que des appareils à la Pomme voient le jour là-bas, c'est la première fois qu'un smartphone haut de gamme est assemblé dans les locaux.

L'iPhone 11 désormais fabriqué en Inde

Le dernier smartphone d'Apple, l'iPhone 11, a désormais le droit à une fabrication en Inde, dans une usine Foxconn près de Chennai. Pour aller encore plus loin, la Pomme réfléchit à augmenter sa production par étapes et pourrait même envisager d'exporter des téléphones ‌iPhone 11‌ fabriqués en Inde, afin d'alléger la dépendance à la Chine.



De plus, des iPhone fabriqués en Chine se vendent en Inde, à un prix malheureusement trop élevé, notamment à cause des taxes d'importation.



En les construisant au sein du pays, Apple gagne les 22% qui est la barrière du pays pour vendre des produits provenant de l'étranger. Un précédent rapport indiquait qu'Apple pourrait envisager de produire jusqu'à 40 milliards de dollars de smartphones en Inde, grâce à Wistron et Foxconn.



