Apple TV+ : bientôt un documentaire de Werner Herzog nommé Fireball

Il y a 6 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Du nouveau à venir du côté d'Apple TV+ puisque la Pomme vient d'obtenir les droits pour un documentaire du cinéaste Werner Herzog.



Baptisé Fireball, ce dernier fera intervenir le professeur Clive Oppenheimer et aidera les spectateurs à «découvrir comment les étoiles filantes, les météorites et les impacts profonds ont focalisé l’imagination humaine sur d’autres royaumes et mondes, et sur notre passé et notre futur. »

Apple met la main sur les droits de Fireball

Pour la troisième fois, l'excellent cinéaste Werner Herzog, que l'on a retrouvé à la tête de The Mandalorian, L'Enigme de Kaspar Hauser ou encore Jack Reacher, et le professeur Clive Oppenheimer, l'un des plus grands volcanologues, vont se retrouver pour un projet commun.



La première fois, c'était pour Netflix, et plus particulièrement pour le documentaire Into the Inferno, nous emmenant ainsi dans une plongée au sein d'un volcan puis pour Rencontres au bout du monde, à la rencontre de l’Antarctique.



Ce coup-ci, ce sera pour Fireball, qui tentera de répondre à des questions autour de météorites et étoiles filantes. Malheureusement, pour le moment, Apple ne dévoile pas de date de sortie, mais on imagine que des nouvelles devraient rapidement arriver.



En tout cas, la Pomme semble enchainer les annonces autour de son service de streaming !



Source