Arlo Pro 3 Floodlight : le support de HomeKit d’Apple est arrivé

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Arlo profite de l’été pour mettre à jour sa dernière caméra sans fil de surveillance, la Arlo Pro 3 Floodlight. Celle qui a la particularité d'avoir un projecteur LED intégré, devient ainsi compatible HomeKit d'Apple. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent la contrôler depuis l’app Maison et intégrer la caméra à certaines séquences automatisées.

Arlo : encore une caméra connectée compatible HomeKit

Arlo a déployé la prise en charge de HomeKit sur une variété de ses caméras domestiques intelligentes au cours de l'année dernière et qui comprend désormais la caméra multifonction Arlo Pro 3 Floodlight.



Après avoir apporté la fonctionnalité HomeKit à ses caméras Arlo Pro et Pro 2 en août de l'année dernière, puis pour l'Arlo Ultra en octobre, la caméra Pro 3 avait adopté HomeKit en février. Aujourd'hui, c'est au tour de la caméra Floodlight Pro 3 d'Arlo de bénéficier de la prise en charge de la plate-forme de maison intelligente d'Apple.



Arlo a mis à jour sa page produit pour le projecteur / caméra intelligent avec l'adoption de HomeKit, mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de la prise en charge standard de HomeKit, et non de la fonctionnalité HomeKit Secure Video. Cela signifie que vous devrez utiliser les abonnements d'Arlo si vous souhaitez enregistrer des séquences.



Les caractéristiques de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight comprennent un champ de vision de 160 degrés, la possibilité de l’utiliser sans fil ou filaire, une résolution HDR 2K, jusqu'à 3000 lumens de sortie de la lumière de sécurité, une vision nocturne couleur, un son bidirectionnel et une sirène.



Ce concurrent à la caméra de sécurité extérieure de Netatmo est moins cher et fonctionne donc sans câble.



La caméra Floodlight Arlo Pro 3 se vend généralement 299€ sur Amazon.



Enfin, voici le rappel de ses caractéristiques :

Luminosité intense 3000 lumens

Vidéo 2K avec HDR : possibilité de zoomer sur les objets et de voir plus clairement les détails et les couleurs en HDR 2K lors des visionnages live ou de vidéos enregistrées.

Vision nocturne en couleur : distinction d’intrus tapis dans le noir grâce à la vision nocturne en couleur ou noir et blanc.

Champ de vision 160 degrés : champ de vision élargi pour ne rien manquer.

Audio bidirectionnel : communication claire avec les visiteurs grâce à la qualité audio supérieure.

Sirène intelligente intégrée : déclenchement à distance ou automatique.

Batterie rechargeable : grande autonomie permettant de concilier sécurité et économie.

Commandes personnalisées : choix des paramètres pour la caméra et le projecteur en vue d’une meilleure protection.

