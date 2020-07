Les rumeurs parlent d'un nouvel iMac Intel pour cette semaine

La semaine dernière, nous apprenions qu'Apple avait de nouveaux produits prêts à l'expédition, sans savoir de quoi il s'agissait. Bien que les rumeurs évoquaient une commercialisation durant la semaine, il n'en est rien.



Mais, de nouveaux bruits de couloir évoquent l'arrivée de nouveaux iMac pour la semaine à venir, avec des processeurs Intel, et un design similaire.



Une dernière gamme avant une refonte et l'intégration des processeurs ARM ?

De nouveaux iMac Intel cette semaine ?

Ce week-end, de nouvelles rumeurs ont eu lieu dans l'univers d'Apple : la première suggère l'arrivée d'un nouvel iMac Intel dès cette semaine alors que ce dernier aurait dû voir le jour durant la WWDC.



Seulement, Apple a fait l'impasse sur de nouveaux produits, se contentant de parler des futurs processeurs et des mises à jour de ses systèmes d'exploitation.



La différence avec ce qui se disant avant la WWDC, c'est que ce nouvel iMac n'aura pas le droit à une refonte de son design. La Pomme aurait décidé d'attendre l'arrivée prochaine de ses ordinateurs Apple Silicon.



De plus, la semaine dernière, de nouveaux résultats Geekbench dévoilaient un iMac avec processeur Intel i9 à 10 cœurs et un GPU Radeon Pro 5300. À voir cette semaine...



