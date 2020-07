Asus ROG Phone 3 : le smartphone est officiel (écran 144 Hz, batterie 6000 mAh...)

Il y a 22 min

Guillaume Gabriel

Il était très attendu au sein des gamers, et pour cause : le nouveau smartphone d'Asus, le ROG Phone 3, est le téléphone ultime pour les joueurs, avec de très belles caractéristiques.



Présenté officiellement par la firme, on retrouve notamment un écran 144 Hz, une batterie de 6000 mAh ou encore un processeur S865+.



Bien sûr, tout cela à un prix, puisqu'il faudra débourser 999 euros. Le téléphone en détail :

Le Asus ROG Phone 3 est disponible à la vente

On connaît désormais les caractéristiques officielles du successeur du ROG Phone 2 puisque son petit frère est officiel depuis hier. Il succède à un téléphone déjà très axé pour les gamers, tout en améliorant et en apportant de nouvelles technologies pour pouvoir jouer de n'importe où !



Du côté de l'écran, on retrouve un bel AMOLED de 6,59" Full HD avec une résolution 391 pixels par pouce et un taux de rafraichissement à 144 Hz.



À l'intérieur, le smartphone embarquera le très puissant processeur Snapdragon 865+, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de stockage et une batterie de... 6000 mAh !



Bien que le téléphone ne vise pas une révolution du côté de la photographie, on retrouve un capteur principal de 64 MP de Sony f/1.8 épaulé par un grand-angle de 13 MP f/2.0 et un objectif macro de 5 MP.



Le smartphone, très imposant, est vendu à 999 euros dans sa version 12 Go de TAM et 1 099 euros dans sa version 16 Go.