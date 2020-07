Motorball : le Rocket League 2D en précommande sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

En décembre dernier, le studio Noodlecake, bien connu grâce à ses nombreux jeux de type "Stickman", annonçait travailler sur un jeu du nom de Motorball (v1.0.2, 75 Mo, iOS 11.0).



On parle là d'un équivalent à Rocket League, le jeu populaire sur consoles et PC, mais qui se joue grâce à une vue 2D. Le but est simple, on prend le contrôle d'une voiture et, en équipe contre équipe, on doit marquer des buts pour triompher face à votre adversaire.



La bande-annonce :

Motorball : un Rocket League en 2D sur iOS

Démarrez vos moteurs et dirigez-vous vers votre arène préférée dans ce jeu multijoueur rapide et en temps réel des créateurs de Golf Blitz!



Dirigez-vous vers le garage pour débloquer des dizaines de voitures uniques, des peintures, des accessoires et plus encore pour personnaliser votre conduite et marquer des buts avec style.

Après des mois de bêta, le jeu va finalement voir le jour pour tous : disponible en précommande sur l'App Store, la fiche du jeu indique la date du 5 août. Motorball devrait prendre la direction d'un free-to-play !



Le jeu promet de belles heures de rigolade, avec de nombreuses possibilités de personnalisation. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà hâte de l'avoir entre les mains.

